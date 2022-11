Las energías renovables son las protagonistas de la principal disensión entre los tres grupos que dan sustento al Botànic durante la tramitación de los presupuestos y la ley de acompañamiento: El PSPV afirma estar a la espera de que sus socios respondan a sus propuestas sobre la Agencia Valenciana de la Energía mientras que Compromís y Unides Podem aseguran que no hay debate con los socialistas respecto a esta cuestión.

De fondo, el tiempo: todos los grupos coinciden en que quedan días hasta el 22 de diciembre para ponerse de acuerdo, pero planea la sombra de que los trámites para la implantación de plantas fotovoltaicas se alarguen e impidan a las empresas pedir fondos europeos el próximo enero.

Para los socialistas, este sería el escenario de aprobarse alguna de las enmiendas de Compromís y Unides Podem, que consideran que supondrían «cambiar a mitad las reglas del juego» lo que retrasaría más los trámites para la instalación al tener que revisarse algunos proyectos.

La síndica, Ana Barceló, ha asegurado que está a la espera de que sus socios les respondan sobre las propuestas que plantearon en cuestiones como la Agencia Valenciana de la Energía: los socialistas son partidarios de que las empresas públicas comercializadoras de energía se rijan a través de una ley concreta, cosa que no comparten los socios.

No lo ven así desde Compromís y Unides Podem, que afean a los socialistas que no haya interlocución sobre la materia. La síndica de Compromís, Papi Robles, ha afirmado que «parece que hay una moda de que sobre algunos temas no se habla», y la portavoz adjunta de UP-EU, Estefanía Blanes, ha señalado que el inmovilismo en esta cuestión ha causado que no haya debate en ningún punto de la sección correspondiente a la Conselleria de Política Territorial.

Robles ha insistido en que el diálogo entre los socios siempre es posible, y ha subrayado que en el pleno de mañana se aprobarán dos normativas, la tasa turística y la ley de cambio climático. No obstante, ha admitido que los acuerdos no van todo lo rápido que le gustaría.

Por su parte, Ferran Martínez (Unides Podem) ha insistido al PSPV que «cumpla sus acuerdos» con respecto a lo firmado entre los tres grupos en mayo de este año y en el Pacte del Botànic. Mientras, Blanes ha incidido en la misma idea, al tiempo que ha remarcado que «queda mucho tiempo».

Barceló ha respondido a Martínez asegurando que los socialistas «siempre cumplen sus acuerdos» y ha manifestado que hay «muchas coincidencias» entre sus socios pese a que se hayan presentado enmiendas diferenciadas.

El pp, abierto a hablar

Mientras, la síndica del PP, María José Catalá, se ha mostrado abierta a hablar con los socialistas respecto a esta cuestión, ya que considera que es una cuestión que «trasciende a esta legislatura». Por ello, se ha mostrado dispuesta a apoyar «todo aquello que sea bueno para esta tierra».

Sin embargo, no se ha posicionado respecto a las enmiendas presentadas y ha señalado que está a la espera de que el PSPV toque «a su puerta» para debatir al respecto.

Por parte de Ciudadanos, Ruth Merino ha alertado que se va a perder «muchísimo dinero» en fondos europeos si no hay acuerdo y ha lamentado que el Botànic rechazara su propuesta de prolongar la vida de la central nuclear de Cofrentes cuando «no hay alternativa» para abastecerse energéticamente.