La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha aseverado este miércoles que Loles López (PP-A) «no merece» ser consejera de Igualdad tras «equiparar» al PSOE-A con Vox en relación a la violencia de género.

Así lo ha manifestado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento al hilo de unas declaraciones de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, este pasado martes tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en las que señaló a preguntas de los periodistas que «los extremos son malos», y a ella no la van a «encontrar en la guerra ideológica entre PSOE y Vox» que atisba en relación a los posicionamientos de ambos partidos ante la violencia de género.

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha replicado este miércoles que, con esas declaraciones, se produjo una «caída de careta» de la consejera, y ha tachado de «intolerable» que Loles López «equipare a un partido como Vox, negacionista de la violencia machista, a uno que ha contribuido y ha creado junto al movimiento feminista toda la legislación de este país para defender a las mujeres e intentar conquistar la igualdad real», en referencia al PSOE.

«Alguien así no merece estar al frente de la Consejería de Igualdad», ha enfatizado Ángeles Férriz antes de añadir que «la pregunta» ante las declaraciones de Loles López es «qué quiere decir estar en medio cuando asesinan a mujeres o a sus hijos». «¿Qué quiere decir, que le parece bien que las asesinen depende del día, del número, de la época del año, de si le interesa incomodar o no a la extrema derecha?», ha preguntado la representante socialista, que en esa línea ha aseverado que en este asunto no debe haber «medias tintas», y «o se está con las víctimas, o con quienes defienden a los verdugos», y no cabe «la equidistancia».

Férriz ha agregado que «si alguien se cree este tema, primero debe poner fondos propios», y si desde el Gobierno andaluz «quieren defender a las mujeres, deben sacar» del Presupuesto que la Junta ha diseñado para 2023 «todas las políticas machistas que contentan a Vox y ponerse a legislar para proteger a las mujeres».

"políticas negacionistas" en el presupuesto de la junta

Y es que, según ha abundado la portavoz socialista, dicho Presupuesto mantiene las «políticas negacionistas de la violencia de género» de Vox, grupo que ha descartado presentar enmienda de totalidad a estas cuentas, según ha recordado.

Ángeles Férriz ha aludido además al acto de lectura de un manifiesto con motivo del 25 de noviembre, día internacional para la erradicación de la violencia de género, que se va a llevar a cabo este miércoles en el Parlamento, y al respecto del cual ha explicado que este pasado martes recibió su grupo «un correo de la Presidencia» de la Cámara «donde nos citaban a la lectura de un manifiesto en la calle, en la puerta del Parlamento», con motivo de esa jornada.

Manifiesto en el parlamento

Ha indicado que por parte de las «fuerzas de izquierda» lo primero que hicieron fue «decir que cualquier lectura de manifiesto tenía que hacerse dentro» del Parlamento, «donde reside la soberanía del pueblo andaluz», de forma que «pedimos, insistimos y forzamos» que así se haga, según ha remarcado Ángeles Férriz antes de comentar que «ya bastante tuvimos con aquel 25 de noviembre» de la legislatura pasada «donde los negacionistas de la violencia machista se quedaban en sus escaños y los que defendemos a las mujeres teníamos que irnos a la calle».

Además, ha comentado que desde la Presidencia del Parlamento reconocieron al PSOE-A que el manifiesto propuesto era susceptible de «mejoras», y el Grupo Socialista ha planteado algunas que espera que «se acepten», porque los manifiestos «deben acordarse, no deben imponerse», según ha avisado Ángeles Férriz, quien también ha señalado que esta semana hay previsto un acto por el 25N ante la puerta del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, que los socialistas califican «como un lavado de cara».

Al respecto, la portavoz parlamentaria del PSOE-A ha sentenciado que «no se puede utilizar la violencia contra las mujeres como agua y jabón para lavar conciencias», y que, a lo largo de sus casi cuatro años como presidente de la Junta, Juanma Moreno ha dejado «bastante claro lo que piensa y hace respecto a la violencia machista», algo que «no hay agua y jabón que lo aclare».

Así, Férriz ha denunciado que Moreno anunció que iba a promover «un pacto contra la violencia de género» al que se negó Vox y que finalmente no se llegó a firmar, así como que el Gobierno andaluz presidido por el también líder del PP-A pactó tres presupuestos en la pasada legislatura con Vox «con tal de mantenerse en el sillón» que incluían «barbaridades y retrocesos, como esconder las políticas contra la violencia de género y las viviendas tuteladas para mujeres víctimas» en las cuentas autonómicas, así como la creación del Teléfono contra la Violencia Intrafamiliar, que «ha tenido una llamada al día» de media, como «peaje» para obtener el apoyo de Vox a los Presupuestos.

Además, ha criticado que Moreno «quitó dos millones de euros a las asociaciones de mujeres que asesoraban y protegían a mujeres víctimas de violencia de género que no tuvo empacho de darle a quienes se iban a hostigar» a mujeres que iban a abortar ante las puertas de las clínicas a las que acudían para ello.

Férriz también ha acusado al presidente de la Junta de «cargarse» el programa 'Cualifica' de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de género que «salían de su casa con lo puesto», y de quitarle «el dinero a las universidades para luchar contra la violencia de género».

«Ese es el juanmanismo», ha denunciado la portavoz parlamentaria socialista, quien también ha reprochado a Moreno que tuvo que «hacer tres rectificaciones» en la denominación de la Consejería dirigida por Loles López «para meter la igualdad como cuarto apellido» de la misma, y que eligió como presidente del Parlamento a una persona como Jesús Aguirre que «defendía el concepto de violencia intrafamiliar» porque es un término «más global» que el de violencia machista e «incluye todas las violencias», según ha criticado Ángeles Férriz.