Catalá pide destituir a Irene Montero y afirma que el PP "no va a parar hasta modificar la ley del sí es sí"

La síndica del Grupo Popular en Les Corts, María José Catalá, ha señalado ha anunciado la presentación de una iniciativa para que se tomen medidas urgentes para cambiar la ley 10/22, la llamada ley del sí es sí y ha pedido la destitución de Irene Montero como ministra de Igualdad.

En declaraciones al inicio del pleno de Les Corts, Catalá ha señalado que «en esta semana del 25M donde todos haremos nuestros propios actos y declaraciones de rechazo de la violencia machista, no cabe en la cabeza que no se tomen medidas urgentes para evitar revisiones de sentencias y rebajas de condena a personas que han agredido a mujeres». «Nosotros no vamos a parar», ha agregado.

Catalá ha pedido respeto al Poder judicial, «que no se tache a los jueces de machistas y que se respete su trabajo». «También pedimos la destitución inmediata de la ministra Montero que va de pifia en pifia legislativa y ha cambiado algo tan sagrado como son las condenas en el ámbito de violencia sexual», ha agregado.

«Y solicitamos, en tercer lugar, que se revise de manera inmediata esa ley que tanta alarma y rechazo está generando en la sociedad por la rebaja a las condenas de delincuentes sexuales. Es indignante. No puede ser que los delincuentes de la manada, por ejemplo, hayan pedido revisión y rebaja de su condena. Si somos feministas que sea de verdad, apoyando la revisión de la ley, no solo de boquilla», ha manifestado.

Catalá ha agregado: «no queremos pensar en lo que está pasando una madre que ha visto que han violado a su hija o en la persona que ha sufrido una agresión sexual». «No vamos a callar y decir alto y claro que el gobierno de España tiene que cambiar la ley 10/22», ha agregado.