Espadas reta a Moreno a defender el Presupuesto 2023 frente a la enmienda del PSOE-A en el debate de totalidad

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha emplazado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a asumir él mismo la defensa del proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2023 en el debate de totalidad previsto para el próximo miércoles, 23 de noviembre, en el Pleno del Parlamento, donde el también presidente del Grupo Socialista asumirá la portavocía de su bancada para defender la enmienda a la totalidad que ha registrado este mismo jueves en la Cámara autonómica.

Juan Espadas ha realizado esta propuesta a Moreno para que los dos debatan en el Pleno sobre el Presupuesto en una atención a medios en el Parlamento al acudir a registrar dicha enmienda de totalidad socialista frente a las cuentas elaboradas por el Gobierno andaluz del PP-A de cara a 2023.

El dirigente socialista se ha reivindicado como «una persona más de acuerdos que de enmiendas», pero ha apostillado que «no esperaba que el Gobierno andaluz ni siquiera tuviera o manifestara algún tipo de interés en, al menos, haber planteado alguna mesa de acuerdo» con su grupo en torno a estos Presupuestos.

En esa línea, Espadas ha sostenido que cuando un gobierno con mayoría absoluta como el del PP-A «quiere buscar un acuerdo con alguna otra fuerza política» para sus Presupuestos, «tiene que expresarlo de manera clara y tiene que decir lo que de alguna forma le he preguntado días atrás y no ha contestado», esto es, «si tenía o no voluntad de auto enmienda de alguna parte del Presupuesto para dar cabida alguna de las peticiones o propuestas de la oposición».

«No ha sido así», ha remarcado Espadas antes de añadir que en los últimos días ha habido por parte del Gobierno andaluz «una especie de intento de parecer lo que no ha sido», con declaraciones como las de este jueves del presidente de la Junta defendiendo la «voluntad de diálogo» de su gobierno en relación a estas cuentas.

Frente a ello, el líder del PSOE-A ha pedido a Moreno y al Ejecutivo del PP-A que «no enreden», y que «si no tienen voluntad de acordar, por lo menos que lo digan claramente» y «sean sinceros con la opinión pública».

Ha incidido al respecto que «la única reunión» que se produjo en la Consejería de Hacienda con el Grupo Socialista en relación al proyecto de Presupuesto de 2023 fue «después de presentar» esas cuentas por parte de la Junta, y «solamente para contar las líneas generales» del proyecto, «sin dejar ni un solo papel o documento a los grupos», y «con una presencia mínima» de la consejera del ramo, Carolina España, «que dejó a sus técnicos para acabar la explicación sobre esas líneas generales».

«Esto es lo único que ha habido», ha insistido Espadas, quien también ha remarcado que la reunión que mantuvo el viernes pasado con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, «fue para hacer una propuesta concreta relativa a los ayuntamientos» y a su financiación, por lo que «este año no ha habido voluntad de diálogo» en la Junta para llegar a un acuerdo con la oposición.

"tarjeta amarilla" a moreno

En esa línea, Espadas ha dicho que no va a «cerrar aún la puerta a seguir manteniendo ese diálogo con el Gobierno» andaluz en las reuniones que, mensualmente, viene convocando desde octubre el consejero de la Presidencia con representantes de los grupos parlamentarios, pero sí quiere enseñarle «una primera tarjeta amarilla» a Juanma Moreno, para que sepa que no está «dispuesto a que se utilice» ese tipo de encuentros «para decir que debate o dialoga» con la oposición, cuando el presidente de la Junta «no se sienta nunca en esa mesa» que, además, «no puede ser sólo para que nosotros hagamos propuestas y el Gobierno escuche, tome nota y se lleva unas ideas», según ha abundado.

Así, Espadas ha avisado de que «las próximas reuniones serán con un orden del día y con propuestas por parte del Gobierno, porque la oposición no está para hacerle el trabajo» al Ejecutivo, sino para «proponer cosas donde ve que no hay iniciativa del Gobierno».

Enmienda de totalidad

Sobre la enmienda de totalidad del Grupo Socialista, Espadas ha comentado que es «extensa» y parte de la idea de que, en un contexto de «brecha de desigualdad creciente» en Andalucía y de «incremento de la pobreza en determinadas zonas, colectivos y personas», así como de inflación, el Gobierno andaluz «debería haber sido capaz de atajar» esta situación «con recursos económicos, y no lo hace» en un presupuesto que «no refleja la coyuntura actual social, económica, de crisis, como sí están haciendo otros gobiernos autonómicos que reaccionan a esto poniendo encima de la mesa un conjunto de medidas y un presupuesto», ha añadido.

Tras opinar que Moreno «está entretenido en sus confrontaciones y pugnas» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, por tanto, «renuncia a poner de su parte una acción presupuestaria en la actual coyuntura», Espadas ha criticado que el presidente «no se ha querido sentar a ver alternativas» respecto a los «servicios públicos esenciales» de la comunidad, como son sanidad, educación y servicios sociales.

Ha añadido que solo la sanidad «hubiera merecido un acuerdo presupuestario», y que el Grupo Socialista podría haberse comprometido a al menos abstenerse en la votación del Presupuesto si la Junta hubiera realizado «un planteamiento en materia de sanidad pública valiente, decidido, para que no hubiera dudas de que quiere que la sanidad pública mejore y no vaya hacia la mediocridad o la fragilidad en la que nos estamos metiendo, es decir, que no acabe en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid».

Espadas también ha aseverado que estos «no solo no son los Presupuestos más sociales de la historia» de Andalucía, sino que, respecto a los últimos que se aprobaron --en 2021, prorrogados para 2022-- reflejan que «la sanidad, la educación y las políticas sociales descienden en peso globalmente respecto al total» de las cuentas.

El líder socialista ha lamentado además que el Presupuesto tampoco recoge su petición «reiterada» de que la «sobre recaudación» de la Junta tenga «un reflejo y una contraprestación en una mejora de la financiación de nuestros ayuntamientos, que es tanto como decir una mejora de los servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos».

Espadas ha comentado que el PSOE-A planteará en el debate de totalidad a Moreno cuáles son, a su juicio, «los ingresos que debería reflejar ese Presupuesto y que no refleja por decisión política» del presidente, que «ha decidido ahorrar impuestos a las grandes fortunas de Andalucía» con una «rebaja fiscal» que «está minorando los recursos para los servicios públicos básicos».

Además, ha denunciado que «hay determinadas partidas de gasto que no sólo no bajan, sino que crecen» tanto respecto al anterior Gobierno de PP-A y Ciudadanos de la pasada legislatura, como «por supuesto respecto a gobiernos anteriores de la Junta» del PSOE-A, debido fundamentalmente a «una voluntad política de tener más altos cargos, de incrementar la propaganda, de tomar decisiones que no son ni prioritarias y que son perfectamente sustituibles por otros gastos más urgentes o socialmente más relevantes», ha apuntado Espadas.

Finalmente, de cara al debate de totalidad, el presidente del Grupo Socialista se ha comprometido a defender la enmienda de su grupo «con argumentos» y a no «bajar a la arena para utilizar ese debate para algo que no sea el interés general de Andalucía y los recursos económicos que en ese Presupuesto puedan mejorar la vida de la gente, generar empleo y abrir nuevas oportunidades para esta tierra».