El senador del PAR, Clemente Sánchez Garnica, ha formulado una pregunta al Gobierno de España sobre la reposición del AVE Zaragoza-Madrid de las 7.05 horas, servicio que Renfe retiró durante la pandemia del COVID-19 y no ha vuelto a recuperar.

En su escrito, el senador aragonesista razona que la demanda de este trayecto en las primeras horas de la mañana --en las que sólo salen de Zaragoza dos AVES, uno a las 7.36 y otro a las 9.00-- ha crecido mucho, máxime cuando desde el pasado 14 de noviembre el primero de estos convoyes es enlace también con Madrid del tren Huesca-Zaragoza.

Todo lo cual se traduce, en palabras de Sánchez-Garnica, en que «es prácticamente imposible hacerse con una plaza en los dos primeros convoyes de Zaragoza con destino Madrid».

«Ya sabemos que, desgraciadamente, desde la liberalización de líneas la motivación social como servicio público ha dejado de importar en el transporte por tren, pero parece obvio que no existe un problema de demanda y, por lo tanto, no se pueden aducir razones comerciales, por lo que lo mínimo que se puede exigir es que no se deje sistemáticamente a Zaragoza sin plazas a primeras horas de la mañana y que Renfe reponga el tren de las 7.05 horas», ha manifestado el senador del PAR.

Además, el senador ha criticado que el actual modelo de venta de billetes basa su oferta «en una antelación que, con menos oferta que antes de la pandemia, deja sin plazas a muchos viajeros habituales que necesitan ir a Madrid por motivos laborales».

«Este modelo perjudica a los trabajadores y las empresas porque el que antes compra es que se lleva el precio más económico, mientras que los billetes de última hora, que muchas veces se tienen que adquirir por motivos de trabajo, están a precios desorbitados».

Por todo ello, el senador aragonesista ha afirmado que ha llegado el momento de reponer un servicio, el AVE de las 7.05 horas, que, en su opinión, beneficiaría sobre todo «al tejido empresarial de la comunidad autónoma».