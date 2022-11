Bilbao Bizkaia Design Week 2022, que incluirá en su programación más de 50 actividades del 17 al 27 de noviembre, con una invitación a reflexionar sobre el impacto del diseño en el tejido económico y en la vida cotidiana de la ciudadanía, ha arrancado este jueves con la exposición 'Disonua' en Metro Bilbao, con 12 paneles que reflejan las visiones en torno al diseño recabadas entre una veintena de personas entrevistadas.

El concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, y la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, han presentado este jueves la Bilbao Bizkaia Design Week 2022 (BBDW 2022) que este año, como novedad, comienza con la exposición Disoinua en la estación de Abando de Metro Bilbao (pasillo de acceso de Renfe) donde permanecerá hasta el 30 de noviembre.

En el acto ha participado Eneko Arruebarrena, director gerente de Metro Bilbao, institución que ha colaborado también en la puesta en marcha de esta muestra con la que se quiere implicar a las propias personas que viajan en el suburbano.

Bilbao Bizkaia Design Week 2022, con más de 50 actividades que se desarrollarán del 17 al 27 de noviembre y organizada por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia, es el mayor evento del sector de las industrias creativas y del diseño de Euskadi. Su objetivo es el de promover a este tipo de industrias como factor de desarrollo económico y proyección internacional de la ciudad y del Territorio.

El título de la octava edición de la semana del diseño, Erresonantzia, pone el foco en el 'ECO' tanto para referirse al fenómeno físico de reverberación como al concepto 'resonancia' acuñado por el sociólogo Hartmut Rosa y ligado a una actitud de escucha profunda, según ha explicado desde la Diputación vizcaína. Así, el programa de la Bilbao Bizkaia Design Week 2022 plantea «un ejercicio de escucha y estimulación del ecosistema creativo, con el fin de entender cómo vibra y conocer tanto a sus agentes como las propuestas innovadoras que plantean».

Disoinua, que servirá de preludio a la BBDW 2022 y que permanecerá hasta la conclusión de la misma en la estación de Abando de Metro Bilbao, es una exposición que reúne doce paneles en los que se reflejan las visiones en torno al diseño recabadas entre personas entrevistadas.

La muestra es el fruto final de un proceso de investigación, en el que cual se ha entrevistado a una veintena de personas para conocer qué es para ellas el diseño y cuál es el impacto que tiene en sus vidas y su entorno más cercano.

Se trata, por un lado, de personas que han usado la palabra 'diseño' en su anuncio en Wallapop para vender artículos como una muñeca, un pantalón, un bañador o un 'bombo maleta'. Del mismo modo, se ha recurrido a comercios locales que usan el término 'diseño' en su cartelería. Las conclusiones se plasman en esta docena de paneles, en los que se plantean diversas preguntas, entre ellas ¿qué significa realmente de diseño?; ¿solo está diseñado lo que es bonito?; o ¿las personas se tienen que adaptar al diseño, o viceversa?

El comisariado de la BBDW 2022 corre a cargo de ColaBoraBora, una cooperativa de iniciativa social con sede en Bilbao, dedicada a diseñar y facilitar entornos y procesos de innovación y colaboración centrados en las personas. Entre sus labores está la conceptualización del evento, el diseño de las actividades promovidas por la organización de la BBDW y la selección y supervisión de las correspondientes a los agentes programadores.

En este encuentro de las industrias creativas se ha contado, además, con el asesoramiento experto de EIDE, la asociación de profesionales del diseño de Euskadi y Navarra, así como con la labor de la empresa Apritopik en la investigación en la que se basa la exposición Disoinua.

Belarrirekia, arranque oficial

Tras la inauguración de esta exposición, este encuentro vivirá su arranque oficial el próximo jueves, 17 de noviembre en el Teatro Campos Eliseos, con Belarrirekia, denominación dada a la sesión de apertura para reforzar la idea de escucha activa que se pretende aplicar a todas las actividades de esta semana del diseño.

Esta sesión inaugural mostrará un amplio abanico de enfoques en torno a la idea de resonancia. Las experiencias sensóricas propuestas por el experto en ciencias sensoriales Rubén Ramila servirán de introducción a una jornada en la que el investigador en diseño y gestión de la innovación, Amalio Rey, hablará sobre la Inteligencia Colectiva como forma participada de mejorar el diseño.

Se analizarán también las experiencias del ecosistema local de Maraka, Mutur Beltz, Cala Creative Studio y Sara Lenzi, poniendo el foco en la escucha de las usuarias, el entorno, los materiales y el propio sonido.

Así mismo, Alex Filiatreau, de Apitropik, presentará Disoinua y propondrá una pequeña actividad participativa a las asistentes. Además, el artista sonoro y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU Mikel Arce explicará el trabajo realizado ex profeso por el alumnado de «Instalaciones y espacio sonoro».

Ciudad invitada

Por otra parte, el jueves 24, el protagonismo será para Kortrijk, ciudad invitada en esta edición de la semana del diseño de Bilbao Bizkaia. A la cita en el Edificio Ensanche acudirán técnicos de la localidad belga para presentar los proyectos puestos en marcha por Designregio Kortrijk, la agencia pública para el desarrollo y dinamización del ecosistema creativo.

Desde esta ciudad flamenca se impulsan, bajo el lema 'Diseñando mejores futuros', programas que ponen el foco en la economía circular, la digitalización o el diseño de servicios. Esta actividad se incluye en la jornada denominada '¿Qué podemos hacer juntas?', en la que también se presentará el Pacto por el Diseño, plataforma integrada por entidades formativas, empresas del sector y particulares que promueve una estrategia que sitúe a este sector como motor de innovación y transformación económica, social y medioambiental en el ámbito estatal.

Además, con la intención de trasladar los aprendizajes derivados de todas las experiencias expuestas al contexto local, se realizará un taller de escucha y reflexión propositiva, facilitado por la diseñadora especialista en circularidad, Teresa Jular, para trabajar conjuntamente sobre necesidades y oportunidades.

Junto a estos tres eventos centrales, BBDW 2022 incluye una amplia oferta de actividades, entre las que destacan Green Digital Conference (17 de noviembre en Azkuna Zentroa), Talentu Gazteak (22 de noviembre en Bilbao As Fabrik), la presentación del proyecto del Distrito Cultural y Creativo de Euskadi o BDCC (22 de noviembre en Edificio Ensanche), FIG Bilbao (24-27 de noviembre en el Palacio Euskalduna), This is Basque Design Merkatua (25-27 de noviembre en Azkuna Zentroa) y Selected 2022 (24-25 de noviembre en Palacio Euskalduna).

Un sector generador de economía y empleo

Bilbao Bizkaia Design Week se plantea, por un lado, impulsar el diseño como un sector con capacidad de generar actividad económica y empleo cualificado. Actualmente, según datos de 2021, suman 5.847 empresas en Bilbao y Bizkaia, lo que supone 6,6% del tejido empresarial total, y dan trabajo a 20.054 personas, un 4,4% del empleo en la Villa y el Territorio.

Además, BBDW pretende poner en valor el papel del diseño y las industrias creativas como sectores estratégicos clave, en la aportación de innovación y visión transformadora para los retos que tenemos por delante.

La invitación a la ciudad de Kortrijk para esta edición de la BBDW, se enmarca dentro del trabajo relacional que se lleva a cabo en el marco de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, a la que Bilbao se incorporó en 2014 como Ciudad del Diseño.