Miles de personas celebran la reapertura del Parque Gulliver: "Ahora te tiras por los toboganes y no te arañas"

Miles de niños y niñas, acompañados de «no tan niños», han participado este domingo en la fiesta infantil 'Celebramos el Gulliver' con motivo de la remodelación y reapertura del Parque Gulliver en el Jardín del Turia.

Los visitantes han coincidido en asegurar que el recinto ha quedado «muchísimo mejor» o mostrarse «encantados» con el resultado. Así, en declaraciones al micrófono de Europa Press TV, una niña ha afirmado: «A mí ahora me gusta más».

Los más veteranos han acudido «preparados» y han salido de casa «con pantalón largo por si acaso» para «evitar quemaduras», pero han celebrado que tras la remodelación «ha mejorado»: «Está muy bien, ahora te tiras por los toboganes y ni te arañas ni nada, resbalan más».

Desde las 10.00 horas, los participantes han podido disfrutar de los ocho talleres programados, que se han realizado de manera continuada en ocho carpas habilitadas en el espacio de recreo. Además, se ha preparado un escenario en el que se han alternado espectáculos de títeres y una DiscoPeque para los niños y niñas.

Muchos de los visitantes han asegurado que venían al parque «de pequeñitos» o con sus hijos, que ahora ya tienen 20 años, y no han querido perderse «el gran día del parque». «Había que disfrutarlo; había que estar aquí», han insistido.

«Los niños tenían un montón de ganas de volver a disfrutarlo», ha comentado a Europa Press TV una mujer, a quien se ha sumado otra que ha afirmado: «Hacía años que esperábamos venir, y como estaba cerrado no esperábamos que estuviera tan bien restaurado. Estamos muy contentos».

"vamos a repetir seguro"

Tras varios años de cierre, numerosos visitantes han tenido que sumar la espera de entre una y dos horas de cola, pero han asegurado que «se les han hecho cortas» y con los animadores «se han entretenido».

«Vamos a repetir seguro», han manifestado varias personas que han subrayado las mejoras del Parque Gulliver: «Hay muchos más bancos, zonas donde sentarse, mesas donde apoyarte si quieres traer algo de picnic. Se ha notado la reforma y que han pensado en que podamos estar más a gusto».

Pequeños y mayores han resaltado que se trata de un parque «único». Así lo ha confirmado una mujer, acompañada de su hijo y su marido, que, en declaraciones a Europa Press TV, ha expresado: «No soy de aquí, es la primera vez que venga y es verdad que es super divertido y nos ha gustado un montón. Me ha sorprendido porque está hecho para todo el mundo, yo antes he subido y me he tirado por los toboganes».

"es una gran fiesta para valència"

A la fiesta de reapertura del Parque Gulliver también ha asistido el alcalde de València, Joan Ribó, que ha manifestado que es «un goce ver a todos los niños y niñas, y no tan niños bajando y subiendo por los toboganes». «Hay padres que en su momento vinieron a este parque y hoy traen a sus hijos, y aquellos padres que antes llevaron a sus hijos, hoy traen a sus nietos», ha señalado.

«Es una gran fiesta para València», ha asegurado, al tiempo que ha agregado que la rehabilitación del parque «demuestra que el Jardín del Turia evidencia claramente el hecho de que la ciudad sea Capital Verde Europea».

Por su parte, vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha manifestado que el objetivo de esta celebración era «hacer una fiesta para que niños y niñas pudieran disfrutar de esta reapertura y también para celebrar el 35º aniversario del Jardín del Turia». «El Gulliver es parte de esa identidad del Turia y de la ciudad de valencia», ha recalcado.