Los médicos de Urgencias del Infanta Sofía, a la espera de la llamada de Sanidad tras más de una semana en huelga

Los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes que iniciaron el pasado día 28 de octubre una huelga indefinida siguen a la espera de una llamada por parte de la Consejería para abordar un déficit de personal que, dicen, pone en riesgo la salud de los pacientes.

Según lamentan, el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero solo se ha reunido en una ocasión con el comité de huelga, el pasado 26 de octubre, en un encuentro en el que se constató la disparidad de cifras sobre la plantilla de este servicio y se emplazó a una nueva reunión más adelante.

«La Consejería se comprometió a revisar a la menor brevedad posible esta disparidad de datos y nos reunirían nuevamente para estudiar y buscar posibles soluciones. Hasta este momento no tenemos ninguna noticia ni sabemos nada más», ha explicado a Europa Press Miguel Borja Díaz, portavoz del comité de huelga.

Por su parte, fuentes del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero han indicado a Europa Press que la siguiente reunión «será en próximos días» con el objetivo de «estudiar plantilla y organización de los turnos»

Con esta huelga, el personal de Urgencias del centro quiere denunciar un déficit de personal que, según indican, aboca al servicios al «desastre» y hace temer «por la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes». Según señalan, mientras que la población asignada ha pasado de 269.249 pacientes en 2008 a 333.756 en 2021, se han ido perdiendo facultativos en los últimos años, de modo que solo desde noviembre de 2021 han renunciado a su puesto eventual 16 profesionales.

«Nuestra huelga es nominativa, es decir, no dejamos en ningún momento de trabajar. Si estamos en el convencimiento de que no podemos dar una atención de calidad, es exponer más a los pacientes. Nos vamos a la huelga simplemente para poder contar lo que nos está pasando, porque de otra forma no podríamos tener notoriedad», explica Borja, adjunto del servicio de Urgencias del Hospital, que recuerda que el Código Deontológico del Colegio de Médicos recoge la obligación de denunciar «todas las deficiencias que pueden afectar a la correcta atención de los pacientes».

Algo que, según señalan, llevan trasladando a la Dirección del Hospital desde hace años, sin que se hayan adoptado medidas para solucionarlo. Fuentes del centro han indicado a Europa Press que el Servicio de Urgencias dispone de una plantilla estructural de 34 facultativos, más 11 contratos de guardia. Además, en el último mes, dos médicos con contratos eventuales de más de dos años han pasado a ser interinos, «dotando de mayor estabilidad a la plantilla».

Servicios mínimos sin cubrir

La Consejería de Sanidad ha fijado para esta huelga unos servicios mínimos del 100 por 100 en la Urgencia del centro hospitalario, pero el déficit de plantilla, denuncian, impide que se puedan cubrir. «No somos el 100 por 100 porque es imposible con la gente que somos», ha lamentado el portavoz del comité de huelga.

Según denuncia, desde que se establecieron los servicios mínimos, la dirección del centro ha establecido un cuadrante «que atenta directamente contra muchos derechos laborales». «Se prolongan jornadas laborales, se suspenden descansos, se ponen hasta siete guardias a un adjunto, no se toman en cuenta reducciones de jornada, se imponen guardias a médicos que por su edad ya estaban exentos de ellas, no se respetan las situaciones laborales de algunos miembros que por cuestiones de salud tiene que tener algún régimen de salud tienen que tener un régimen especial de guardias», ha censurado.

Según remarcan, desde hace tres años se cuenta con un facultativo menos asignado todos los fines de semana en la Urgencia, es decir, se tienen ocho facultativos de guardia. «Esto obliga a que los facultativos tengan que hacer entre 5 y 9 guardias, con 2 fines de semana mínimo al mes, para conseguir cubrir esos 8 adjuntos de guardia en vez de los 9 previstos. Algo que supone una clara vulneración de las instrucciones de la propia Consejería sobre el descanso obligatorio». explican.

En este sentido, advierten que esta situación está poniendo en peligro la atención a la población. «Nosotros no podemos ser cómplices de esta situación. Hemos llegado a un punto en el que se pone en riesgo la seguridad de los pacientes. Yo no puedo estar en dos sitios, entonces un médico no es capaz de atender a dos pacientes. No se trata solo del tiempo de espera, de que haya pacientes que tengan que esperar seis horas, lo cual es absolutamente inaudito en un servicio de atención de urgencias hospitalarias. Se trata de que hay momentos en que llegan dos pacientes graves y no somos capaces de desdoblarnos», expone el adjunto del servicio de Urgencias.

«Nos vamos a la huelga para que todo el mundo sepa que no podemos hacer más; que necesitamos ayuda, que necesitamos refuerzos; que necesitamos algo tan modesto como que se cubran los puestos que se establecieron en el 2008, cuando se abrió el hospital y teníamos una carga asistencial que era la mitad de la que tenemos ahora. Solo pedimos ser los suficientes, no para poder hacer un trabajo exquisito, sino solo para que no se ponga en riesgo la seguridad de los pacientes», ha añadido.

En este sentido, ha destacado que el personal de Urgencias ha recibido el apoyo de plataformas civiles, además de contar con el respaldo «total» del personal del centro, conscientes de que la Urgencia «es una parte vital del hospital».

Los adjuntos de las distintas especialidades del hospital han firmado un manifiesto de apoyo a la huelga en el que se denuncia el «deterioro progresivo que ha sufrido la plantilla» de este servicio y «la fuga constante» de profesionales de la misma, algo que ha afectado «de forma directa e indirecta a todo el resto de servicios».

«Dado que se trata de un problema estructural de la urgencia claramente documentado, no creemos que deba solucicionarse obligando a otros servicios a cubrir las carencias del personal de servicio de urgencias. Esto significa trasladar el problema al resto de servicios afectando su actividad asistencial», se indica.

En el documento también se denuncia que los residentes médicos en formación «no pueden suplir estas carencias de personal, porque afectaría de forma directa a su formación, además de incurrir en un incumplimiento de la legislación del sistema de formación sanitaria especializada vigente». «Solicitamos a las autoridades competentes una pronta solución a un problema que es de todos», han reclamado.

En este contexto, el comité de huelga ha trasladado su intención de mantener esta medida de protesta hasta que haya una solución para redimensionar la plantilla del centro. «Hasta este momento nos mantenemos firmes, unidos y convencidos de que tenemos que salvar el Servicio de Urgencias porque todos sabemos, somos tristemente conscientes de que si el problema no se soluciona, la Urgencia del Infanta Sofía se desmoronará porque estamos llegando a un punto donde es imposible mantener un servicio con tan poco personal», ha explicado.