Los sindicatos SUMMAT (Asamblea de Trabajadores del Summa 112) y MATS (Movimiento Asambleario de trabajadores de la Sanidad), con el apoyo de la Plataforma SAR (Servicio de Atención Rural), CSIF, Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM) y Asociación Madrileña de Enfermería (AME), arrancarán este viernes tres jornadas de huelga en protesta por el modelo de atención de la urgencia extrahospitalaria en la región.

En concreto, la huelga afecta a los 698 médicos, enfermeros y celadores de los Servicios de Atención Rural (SAR) y de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) afectados por la reorganización, así como los profesionales del Summa 112 que atienden estos servicios.

Los paros comenzarán a las 15.00 horas de este viernes y finalizarán a las 24.00 horas del domingo día 6. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha fijado unos servicios mínimos del 100% para las tres jornadas en centros de atención 24 horas al tratarse de un servicio esencial.

Sus reclamaciones se centran en la retirada del proyecto, la apertura «inmediata» de los 37 SUAPs que funcionaban antes de la pandemia «con los horarios y condiciones laborales» que tenían, además de la continuidad de los SAR «con sus horarios y condiciones actuales».

En la misma línea, reclaman que la inversión en Atención Primaria llegue al 25% de los dedicado en Sanidad, incrementar las plantillas y mejorar infraestructuras, además de la jornada de 35 horas para los profesionales y acabar con la consideración de jornada especial y de trabajadores nocturnos «si se realiza más de un tercio de la jornada en horario nocturno».

«Los profesionales de los centros de salud sufrirán un deterioro mayor de su trabajo, al quedar al albur de que se necesite reforzar los PAC, creando mayor sobrecarga asistencial en unos profesionales ya de por sí desbordados», han alertado.

Previa a la huelga de médicos

Estas tres jornadas de paro servirán para calentar motores de cara a la huelga indefinida que el sindicato médicos Amyts ha convocado a partir del día 7 de noviembre para los más de 200 facultativos que atienden estos dispositivos.

«Los médicos siguen sin poder entender que se puedan abrir 78 dispositivos con el personal de 40. Creen que ya están soportando una carga laboral enorme y no se ven aumentando esa sobrecarga aún más. No es solo que no lo vean por ellos, por su trabajo, sino sobre todo, no están dispuestos a rebajar la calidad asistencial que se da a los madrileños», explicó la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.

Este sindicato rechazó el documento de compromisos firmado entre la Consejería de Sanidad y los otros cuatro sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional y Satse) que motivó la desconvocatoria de huelga indefinida para el 25 de octubre.

En este principio de acuerdo se contemplaba un periodo transitorio de dos meses para establecer la reorganización de la atención urgente extrahospitalaria durante los que el modelo será evaluado para estudiar su funcionamiento y, en su caso, establecer modificaciones.

Manifestación el 13 de noviembre

Además, el movimiento ciudadano de la Comunidad ha llamado a acudir a la manifestación convocada el próximo día 13 de noviembre en defensa de la Sanidad Pública, con cuatro columnas de movimientos vecinales marchando por las calles de la ciudad hasta confluir en Cibeles.

En concreto, se ha convocado a las 12 horas a cuatro columnas que partirán desde Nuevos Ministerios (zona norte), Hospital de la Princesa (zona este), Atocha (zona sur) y Ópera (zona oeste) para marchar por las calles de la capital hasta confluir en Cibeles.

Bajo el lema 'Madrid se levanta por la Sanidad Pública. Contra el Plan de Destrucción de la Atención Primaria', esta protesta es una continuidad de las múltiples movilizaciones y actos de protesta como acampadas llevados a cabo en los últimos años contra el desmantelamiento de la Sanidad y para reclamar la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).