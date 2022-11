El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, ha reconocido que no esperaba mucho del discurso del presidente autonómico, Javier Lambán, que ha abierto el Debate sobre el estado de la comunidad, «pero no esperaba tan poco».

En declaraciones a los medios de comunicación, en un primer balance, ha definido las palabras del presidente como «una teletienda, una especie de exposición de balance de gestión a partir de una serie de logros, sin que falte el agradecimiento al equipo de ventas, con una loa a todos sus consejeros».

Para Pérez, «esto no es un debate sobre el estado del Gobierno de uno, ni sobre el estado general de la legislatura, sino sobre el estado de la comunidad, que la componen 1,3 millones de aragoneses, que en su inmensa mayoría no se han sentido identificados con lo que hoy el presidente ha expuesto desde la tribuna».

Por eso, el portavoz de Cs ha expresado su «sorpresa» y ha dicho estar «un tanto molesto» y decepcionado ya que él confiaba en escuchar, al menos, «el primer gran mitin electoral con la mirada puesta en mayo de 2023». Ha añadido que ha habido «autocomplecencia» y «nula autocrítica», pero «ni un solo anunció interesante».

«Hay logros, hay cosas que se han hecho bien, pero no podemos estar hablando de las grandes inversiones en Aragón, sin tener un guiño hacia los autónomos, no podemos estar hablando del futuro prometedor que tenemos por delante, cuando hay tantísimas familias que no tienen un alivio fiscal para hacer frente a tantísimas necesidades en mitad de la crisis y con la inflación tan tremenda que estamos sufriendo», ha esgrimido el diputado.

Asimismo, Pérez ha alertado de que si bien su partido siempre ha valorado la estabilidad política de este Gobierno, a la que ha dicho que Cs ha contribuido«, »no estamos dispuestos« a que ésta dé paso »al más absoluto inmovilismo, a poner el motor en punto muerto« y »dejarnos llevar por la inercia de aquí a las elecciones de mayo porque queda mucho por hacer".

Por todo esto, ha sintetizado el portavoz de Cs: «Ahora lo que toca es gestionar el presente porque los problemas están ahí, son reales y acuciantes para muchas familias, para muchas pymes, con hasta 18.000 hogares aragoneses que tienen todos sus miembros en paro y que no están para oír sueños, veleidades y mensajes de motivación, propios de una teletienda, hacia el propio equipo de gobierno del presidente Lambán».