Ayuso da las gracias a sanitarios que acuden a trabajar a centros 24H pese al "terror sindical" y al "terror político"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado las gracias este jueves a los sanitarios que acuden a trabajar a los centros 24 horas, que se reabrieron la semana pasada, pese al «terror sindical» y al «terror político» que, a su parecer, está infundiendo la izquierda.

En el Pleno de la Asamblea, durante la sesión de control, Ayuso ha hecho hincapié en que ha habido «un 60% de bajas médicas sobrevenidas» que no han ayudado en los primeros días de la apertura pero ha apelado a «la responsabilidad».

«Estamos convencidos de que seguirá con normalidad. Gracias a ello se han atendido a 10.700 personas sin incidencias reseñables», ha declarado, al tiempo qe ha recordado que han puesto en marcha el adelanto horario y la atención continuada que ahora se ofrece de manera voluntaria.

«Lamento el ruido político que se está generando por abrirlos, no por no abrirlos. Es ahora cuando la izquierda ha dicho: tendremos que poner una pancarta en cada uno de los centros, no sea que la Sanidad funcione y no tengamos una mínima excusa para presentarnos a las elecciones del año que viene», ha zanjado.