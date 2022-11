Más Madrid presentará una denunciará ante la Inspección Sanitaria por la "negligencia" en la apertura de centros 24H

Más Madrid presentará una denuncia ante la Inspección Sanitaria por la «negligencia» en la apertura de los centros sanitarios 24 horas en la Comunidad de Madrid, que el Gobierno regional abrió la semana pasada.

Así lo ha adelantado la portavoz de esta formación en la Asamblea, Mónica García, en la sesión de control del Pleno, donde le ha espetado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que vale que la insulte a ella pero no le consiente «que insulte» a sus compañeros «llamándoles vagos».

«¿Cómo se atreve? El orgullo que sienten por la profesión mis compañeros no cabe en esta Cámara. Nunca va a entender ni comprender ni su vocación de servicio público ni su compromiso. Cuando nos acusa de no querer trabajar y de boicotear el sistema en el que estamos trabajando no tiene ni idea de lo que habla porque nuestra pasión en nuestra profesión», ha declarado. García ha defendido que conviven con la «vida, con la muerte y con la enfermedad».

Así, le ha exigido que pida perdón a los sanitarios, quienes han sido «agredidos» porque se les pone «en una diana»; a los pacientes que han estado «peregrinando de centro de salud en centro de salud buscando un médico», así como que pida perdón por «el despropósito, por la improvisación, el caos y la chapuza».

Por su parte, la presidenta regional le ha instado a que «siga provocando llevando pancartas» a cualquier hospital porque «ningún médico le va a seguir». Según ha expuesto Ayuso, los médicos le dicen «que les abochorna su trabajo» y que García no les «representa». «No representa a los sanitarios de la Comunidad que se abochornan de su trabajo porque lo politiza y porque usted los boicotea», ha lanzado.

A su parecer, la diputada de Más Madrid es «la única sanitaria que quiere el caos en la sanidad pública porque la inmensa mayoría de los sanitarios están arrimando el hombro». «Podrán llamar a la activista de turno, podrán mover en los medios de comunicación en estos días a la sanitaria decepcionada porque había votado a Ayuso y luego resultado que era de Ciudadanos en Boadilla del Monte...», ha indicado.

Asimismo, la dirigente regional ha censurado que se pasen la vida «llenando los medios de personas afines que lo único que quieren es boicotear la sanidad porque buscan el caos».