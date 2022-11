La Ertzaintza inicia una campaña para promover la denuncia electrónica de los delitos menos graves

La Ertzaintza ha puesto en marcha este martes una campaña de comunicación para animar a la ciudadanía a denunciar los delitos menos graves que se producen en Euskadi a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco en www.euskadi.eus. El objetivo de este servicio es «agilizar y simplificar el proceso de interposición de denuncias y, con ello, la eficiencia de los recursos públicos», según ha explicado el Departamento vasco de Seguridad.

La campaña difunde el mensaje 'Denuncia online desde tu casa, desde tu oficina, desde donde quieras, con un click' y está dirigida a los casos de delitos menos graves como la sustracción de documentos, bienes o dinero, daños en bienes o cargos fraudulentos, entre otros, «siempre que no se conozca o no se pueda identificar a la persona autora, ni haya personas que hayan presenciado los hechos o a los que haya que tomar declaración, no haya existido violencia física, sexual o intimidación, y los hechos se hayan producido dentro del ámbito de Euskadi».

Desde la Consejería han destacado que «se trata un avance tecnológico importante» y, además, la Ertzaintza es «la primera policía del Estado que dispone de este trámite electrónico que permite a las personas víctimas de este tipo de delitos, o representantes en su nombre, presentar la denuncia y aportar todo tipo de documentación para acreditar los hechos: fotografías, documentos, de forma digital». Una vez aceptada y firmada la denuncia, tiene «toda la validez jurídica».

Seguridad ha señalado que es un procedimiento «muy seguro y garantista» ya que requiere de un sistema de autenticación y firma digital oficial. Además, queda registrado en el apartado 'Mi Carpeta' que cada persona tiene asignada en la sede electrónica del Gobierno Vasco, de modo que es siempre accesible previa identificación digital oficial y se evita «tener que acudir a una Ertzain-etxea salvo que desee, con posterioridad, ampliar la denuncia o aportar nuevos datos relevantes».