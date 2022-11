La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha criticado la «nula credibilidad» del presupuesto del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para València en 2023.

«A estas alturas y a siete meses de elecciones, nadie se cree lo que pinta el Consell en el presupuesto. La realidad es que a dos meses de acabar el año, Puig no ha ejecutado el 79% de las inversiones previstas para la ciudad de València en el presupuesto de 2022. Por tanto, por mucho que maquille el presupuesto la credibilidad es nula. Una vez más Puig no cumple con Valencia. Hay partidas raquíticas y otras que no se cumplen. La inversión del Consell en esta ciudad ha bajado un 75% respecto cuando gobernaba el PP», ha lamentado Catalá en un comunicado.

Los ejemplos de esta falta de ejecución se ven en las inversiones educativas «que son, sin duda, el gran suspenso del PSOE y de Compromís».

En este sentido, la portavoz del PP ha explicado que de los seis colegios e institutos presupuestados para este año, «en cinco se han invertido cero euros»: CEIP Barcia Goyanes; CEIP Giner de los Ríos;

CEIP Nicolau Primitiu; IES el Cabanyal; y el IES San Vicent Ferrer.

Asimismo, para 2023 el CEIP Giner de los Ríos sufre un recorte de 2,5 millones y un CEIP de Nicolau Primitiu padece otro recorte de seis millones, ha dicho.

«Así que por muchos anuncios de colegios que hagan para el año que viene, en educación la izquierda tiene un suspenso rotundo y ninguna credibilidad», ha insistido la portavoz del PP.

Asimismo, en sanidad se producen «grandes retrasos» por falta de gestión y de ejecución. «Los presupuestos de Puig reconocen que el nuevo edificio del Clínico no estará hasta 2025 cuando debía estar acabado el año que viene. El Hospital Campanar-Ernest Lluch sufre un recorte de 4,4 millones, el Centro de Especialidades y de Salud de Campanar va lentísimo y el Centro de Salud de Valencia-Malilla y el Centro Auxiliar de calle Chile repiten presupuesto por falta de ejecución», ha puesto como ejemplos.

Albufera, vivienda y rehabilitación de autobuses

La portavoz del PP ha denunciado, asimismo, partidas «ridículas e insuficientes» para La Albufera. «De los 600 millones que se comprometió Puig, sólo han presupuestado poco más de 7,7 millones de euros, tan sólo el 1,2%», ha afirmado Catalá, quien ha explicado que a la nueva EDAR y colectores tan sólo destinan 192.000 euros. Y para acciones de promoción habitas naturales Albufera «tan sólo» 7,7 millones, «muy lejos de los 600 millones prometidos por Puig», ha aseverado.

Para la rehabilitación de la Estación de Autobuses de Valencia «tan sólo» dedican 56.000 euros y «el colmo llega con Vivienda, que está en manos de Podemos», ha lamentado.

«La mayor inversión territorializada en Vivienda es para rehabilitar la sede de la Vicepresidencia de Vivienda, en manos de Podemos. El 82% del presupuesto territorializado va para que los dirigentes de Podemos se arreglen sus despachos. Es directamente una tomadura de pelo», ha advertido Catalá.