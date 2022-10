El Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este lunes de manera definitiva la Ordenanza fiscal general para 2023, una herramienta de gestión que pretende «consolidar los datos de recuperación económica de la ciudad y apoyar a las pequeñas economías (establecimientos, pymes y familias) para que puedan hacer frente a la situación general de crisis».

En la misma sesión, la corporación ha autorizado las modificaciones de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y de la tasa por la prestación del servicio de mercados.

La Ordenanza fiscal general fue aprobada de manera provisional el pasado mes de julio y se abrió el plazo para que los grupos políticos pudieran plantear alegaciones al texto. Este lunes la corporación las ha resuelto y ha ratificado definitivamente las pautas que van a marcar la política fiscal del próximo ejercicio, 2023.

Los puntos referidos a la fiscalidad municipal se han tratado en un único debate. La nueva ordenanza fiscal ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención de Ciudadanos y el rechazo de PP y Vox. La ordenanza fiscal reguladora del IBI ha contado con el apoyo del equipo de gobierno y el voto en contra de toda la oposición), y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de mercados la han apoyado los partidos del Rialto junto a Cs, frente al rechazo de PP y Vox.

Durante el debate, por parte de la oposición, el portavoz de Cs, Fernando Giner, ha incidido en que los valencianos «están cumpliendo» en contribuir a las arcas públicas con sus impuestos y pagando «20 millones de euros en multas», mientras no se ejecutan las inversiones y «23 barrios de València no han recibido ni un solo céntimo». Asimismo, ha lamentado que no se hayan incorporado la bonificación del IBI a las familias numerosas y la bonificación del impuesto de plusvalía a causa de defunción.

Por su lado, desde el PP, María José Ferrer San Segundo ha incidido en que a tres meses de terminar el año «hay siete concejalías en las que no se ha ejecutado ninguna inversión», como Turismo, Patrimonio o Salud y Consumo, entre otras, mientras otras como Jardinería y Vivienda se ha ejecutado «muy poco», y hay en total «240 millones de euros en inversiones pendientes de ejecutar». La 'popular' Paula Llobet ha criticado que no se haya llevado a cabo ninguna rebaja de impuestos en un «giro fiscal» para «contribuir a aliviar la carga fiscal en contra ordenanza fiscal» y ha pedido que se siga el modelo de Feijóo.

En su turno, el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, ha señalado que el Ayuntamiento, con las modificaciones presentadas este lunes, «no va a dejar de invertir ni un euro», al tiempo que ha expuesto que si una partida no se ejecuta en un ejercicio no quiere decir que no se vaya a ejecutar. También ha abogado por «fijarse» en los modelos fiscales de las comunidades autónomas que crean empleo, como la Comunitat Valenciana, y no en el de las que lo están «destruyendo, como la Comunidad de Madrid».

Asimismo, ha expuesto que a 30 de septiembre se han autorizado gastos por 166 millones de euros, y que en el último de gobierno del PP la cifra era «tres veces menos», de 55 millones. También ha señalado que «ya no se roba» y se ha referido al «pufo» de Tabacalera, que este año se ha seguido pagando en partidas de contingencias. «Ustedes siguen siendo una contingencia negativa del Ayuntamiento de València», ha aseverado.

En respuesta, San Segundo ha recriminado las «trampas», «calumnias» e «insultos» de Sanjuán, quien a su juicio «pasará a la historia de su ignominia personal», y le ha pedido que se deje de «trilerismos» y de «retorcer las estadísticas», al exponer cantidades y no porcentajes de ejecución del gobierno 'popular'.

A lo que Sanjuán ha replicado que si el equipo de gobierno hiciera un presupuesto «donde invirtiera un euro, podría ejecutar al 100%» y ha insistido, respecto a Tabacalera, que «PP en València se escribe con p de pufo y d de deuda». Unas palabras que la edil del PP ha tachado desde la bancada de «calumnias» y que Sanjuán le ha invitado a denunciar «como fue mi partido cuando fue a denunciar lo que robaban».

Asimismo, durante la sesión se ha aprobado provisionalmente la novena modificación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos del Presupuesto de 2022, con los votos a favor del equipo de gobierno, la negativa de Vox y la abstención de PP y Ciudadanos.