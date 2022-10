El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha llamado este sábado a la oposición para que el presupuesto de la Junta para el ejercicio de 2023 salga del trámite parlamentario que ahora inicia «con el mayor respaldo posible» y ha asegurado que el ejecutivo que preside Juanma Moreno tiene «los brazos abiertos» a cualquier medida que no sobrepase «dos líneas rojas; la subida de impuestos y la bajada del escudo social».

«Es el momento de lanzar un mensaje de estabilidad al conjunto de la sociedad y es el momento de demostrar que la estabilidad institucional es uno de los principales valores con los que cuenta Andalucía para competir en el contexto nacional e internacional», ha trasladado Fernández-Pacheco para pedir el apoyo del «todo el arco parlamentario» al presupuesto «más social y más inversor de la historia» de Andalucía.

En rueda de prensa en Almería junto a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha indicado que el gobierno andaluz es «todo oídos» a medidas que vengan «a mejorar» las cuentas para 2023 y que afronta su aprobación definitiva con la «mano tendida para llegar a acuerdos con todos los grupos».

«Estas medidas serán bien recibidas y no lo decimos ahora que contamos con una amplia mayoría en el Parlamento, sino que, el anterior gobierno, presupuesto tras presupuesto, aceptó enmiendas de todos los grupos», ha asegurado.

Fernández-Pacheco ha insistido, no obstante, en que existen «dos» únicas «líneas rojas» que el ejecutivo que preside Juanma Moreno «no está dispuesto a cruzar» y que «siempre va a salvaguardar».

«La primera es que no vamos a subirle los impuestos a los andaluces, no lo vamos a hacer, y la segunda es que no vamos a bajar el escudo social que estos presupuestos suponen para las personas más vulnerables, por lo que no bajaremos sanidad, no bajaremos en educación y no bajaremos en servicios sociales», ha subrayado.

Al hilo de esto, el portavoz del Gobierno andaluz ha pedido «responsabilidad» a la oposición y que «sean conscientes» de lo que suponen estas cuentas «para el crecimiento y desarrollo», así como para «lanzar un mensaje de estabilidad al conjunto de la sociedad».

«Eso no depende sólo del Gobierno, depende de todos los representantes públicos, y, desde luego, nosotros, el gobierno de Juanma Moreno y el PP, como mayor grupo representado en la Cámara, estamos dispuestos a ello», ha afirmado.

Fernández-Pacheco ha remarcado que no «son unas cuentas cualquiera», sino que «consolidan» la reforma fiscal que impulsa el presidente Moreno con «un modelo claro, conocido por todos, y que pasa porque vamos a seguir bajando los impuestos y vamos a seguir apostando por las políticas sociales».

Ha resaltado que Andalucía cuenta hoy «con 280.000 contribuyentes más y con 100.000 millones de euros más de recaudación» que se reflejan en un presupuesto «realista, pegado al territorio» y que, en un escenario «de extrema dificultad por la coyuntura actual», se ha elaborado con un «metodología correcta y, sobre todo avalada, por organismos independientes, como el caso del Airef».

«El presupuesto es el revulsivo que necesita Andalucía para afrontar la grave situación de inflación e incertidumbre económica que viven las familias de nuestro territorio», ha concluido.