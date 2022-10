Duch (PE) afirma que las sanciones europeas a Rusia la están "convirtiendo en un Estado paria"

El portavoz del Parlamento Europeo y director general de comunicación de la Eurocámara, Jaume Duch, ha defendido que la Unión Europea continúe imponiendo más sanciones a Rusia mientras dure la guerra en Ucrania, y ha asegurado que los paquetes de sanciones que ya se han aplicado están haciendo que Rusia se esté «convirtiendo en un Estado paria».

«Yo creo que en este momento Rusia se ha convertido en un Estado paria y esperamos que en algún momento sean los propios rusos los que se den cuenta y los que actúen en consecuencia», ha afirmado Duch en una entrevista de Europa Press.

El portavoz de la Eurocámara ha subrayado que los ocho paquetes de sanciones aprobados hasta la fecha están aislando el núcleo duro del Kremlin y son una manera de hacer que Rusia «se dé cuenta de que esta guerra, entre otras cosas, es como un cáncer para su propio futuro», ya que considera que las sanciones están haciendo mucho daño a la economía rusa.

Ha explicado que las sanciones han supuesto la salida de centenares de empresas europeas, así como un aislamiento diplomático internacional: «Han sido apartados de muchos foros de discusión sobre prácticamente cualquier tipo de política», y también en los debates en el marco de Naciones Unidas, ha añadido.

Duch ha sostenido que «aún queda mucho» que hacer en cuanto a sanciones, y ha recordado que el Parlamento Europeo ha aprobado diversas resoluciones con grandes mayorías, aunque no por unanimidad --ha matizado--, que apuestan por insistir en las sanciones a Rusia en los próximos meses.

Barmar

En el ámbito energético, el portavoz del Parlamento Europeo ha destacado que España y también Catalunya «jugarán un papel visible» después del acuerdo entre España, Francia y Portugal para construir la vía marítima entre Barcelona y Marsella (BarMar) para transportar gas e hidrógeno verde hacia Europa.

Para Duch, «la lógica hace pensar que habrá dinero de la Unión Europea» para financiar este proyecto y más teniendo en cuenta que en los próximos años habrá una parte importante de las inversiones europeas a la diversificación del suministro de fuentes energéticas, según ha explicado.

Giorgia meloni

Sobre la nueva primera ministra italiana Giorgia Meloni, líder del partido de ultraderecha Hermanos de Italia, Duch ha destacado que «las instituciones europeas esperan que este Gobierno italiano y los que pueda haber en los próximos años continúen con una línea constructiva y, sobretodo, con una línea realista», y ha subrayado que Italia es un país muy importante para la UE y también para la economía europea y mundial.

El portavoz de la Eurocámara ha afirmado que la posición de las instituciones europeas con respecto a gobiernos del color político de Meloni es «la posición pragmática de decir que lo importante no es lo que se diga o que se haya dicho, lo importante es lo que se haga».

Preguntado por el euroescepticismo que han defendido en los últimos años estos partidos políticos, Duch ha respondido que los ciudadanos se han dado cuenta de las ventajas que tiene ser miembro de la UE en situaciones como el Covid-19 y la guerra de Ucrania: «Yo supongo que ésta es la explicación de que en los últimos años algunos partidos que proponían salir de la UE propongan reformas de la UE o de la manera de participar de los gobiernos» en la Unión.

Josep borrell

Sobre la reciente polémica protagonizada por el alto representante de la política exterior de la UE, Josep Borrell, que comparó Europa con un jardín y el resto del mundo con una jungla, el portavoz de la Eurocámara se ha remitido a las explicaciones posteriores del propio Borrell, y ha dicho que entendió que se refería a que «la UE es un territorio que funciona mucho mejor que la mayor parte del resto de países o territorios del mundo».

Ha afirmado que las palabras de Borrell no provocaron ninguna reacción interna en la UE: «Yo no he visto que en propio Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, que este tema haya preocupado más de 30 segundos. Lógicamente, en el mundo internacional y en el mundo de las relaciones internacionales, se pueden aprovechar muchas cosas», ha dicho al ser preguntado por las reacciones de Irán o Emiratos Árabes Unidos.

Catalunya y la ue

Duch ha valorado como muy positiva la visita la semana pasada del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en Bruselas, donde retomó las relaciones con la Comisión Europea, después de cinco años sin contactos tras el 1-O: «Todo lo que sea diálogo y todo lo que sea hacer política dentro de la legalidad y dentro del marco de las leyes es muy positivo».

Sobre la inmunidad y la condición de eurodiputado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha sostenido que el Parlamento Europeo «lo único que puede hacer es cumplir las resoluciones judiciales», y ha añadido que ahora está a la espera de que la Junta Electoral Central (JEC) responda a la Eurocámara si considera o no eurodiputado a Puigdemont, tras lo que los servicios jurídicos del parlamento dirán qué se deberá hacer y cómo.