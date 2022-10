La Guardia Civil ha detenido este viernes a dos personas tras interceptar una embarcación cargada de droga en Isla Cristina (Huelva). La operación aún sigue abierta por lo que no descartan nuevas detenciones.

Según ha indicado el Instituto Armado, la operación se ha llevado a cabo a las 8,20 horas de este viernes cuando agentes de la Benemérita han interceptado una embarcación cargada de droga, concretamente hachís, en el muelle pesquero de la localidad isleña.

Tras ello, los agentes han procedido a la detención de dos personas. No obstante, la operación continúa abierta por lo que no se descartan más detenciones. Asimismo, desde la Guardia Civil aún no se han dado cifras de la cantidad aprehendida durante esta operación.