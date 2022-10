El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha considerado este viernes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene autonomía para dirigir el partido porque «la derecha más extrema le ha doblado el pulso».

Así se ha manifestado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press después de que el PP decidiera suspender las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ).

«Feijóo no ha aguantado las presiones de la derecha más radical y reaccionaria, que ha trabajado para que no se produzca este acuerdo. Feijóo ha perdido su crédito como líder de una derecha democrática. No tiene autonomía. Los que tienen el poder de decisión son otros», ha asegurado.

El ministro ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP hablaron el jueves por teléfono hacia las 18.30 horas, y se emplazaron en verse el miércoles siguiente porque Feijóo «ya dio muestras de que no estaba dispuesto a firmar, de manera inmediata, el acuerdo».

«El acuerdo estaba hecho», ha asegurado Bolaños, por lo que ha afeado el comunicado posterior del PP en que anunciaba que rompía unilateralmente las negociaciones, y que lo hiciera en un momento en que Sánchez estaba en un vuelo por su viaje a Sudáfrica.

Para Bolaños, Feijóo utiliza «una excusa más, que se une a las 20 anteriores, para no culminar la negociación y la renovación del CGPJ, con la gravedad de que esto tiene porque la situación del poder judicial y de una de las instituciones más importantes es calamitosa y afecta al funcionamiento normal de la justicia», ha dicho.

Pese a las legítimas discrepancias que puedan tener el Gobierno y el PP, el ministro ha defendido adecuar la legislación española a los estándares europeos y ha advertido de que «cumplir con la Constitución no se puede someter a ninguna condición ni chantaje».

«Ayer Feijóo inició su declive definitivo. No tiene crédito, autonomía ni peso para poder imponer sus decisiones en el ámbito de la derecha. Ya no es un interlocutor válido», ha sostenido.

En su opinión, la derecha que ha hecho descarrilar el acuerdo «no se presenta a elecciones, tiene muchos tentáculos, es muy poderosa y no tiene problema en no cumplir la Constitución», y aunque no ha evitado concretar quién la liderada, ha dejado claro que no la lidera Feijóo.

Al preguntársele si el Gobierno se plantea aparcar la reforma del delito de sedición para hacer posible la renovación del CGPJ, Bolaños ha subrayado que el Ejecutivo central mantendrá su posición y avala que la legislación española «se adecue a la europea».

TIENDE LA MANO

Pese a la ruptura de las negociaciones, el ministro ha vuelto a «tender la mano» para lograr un acuerdo en pro de la Constitución y para no dejar, a su juicio, en una crisis institucional el país.

«Este Feijóo deja como moderado a Pablo Casado», ha opinado Bolaños, que pese a asegurar que tienen discrepancias con el independentismo catalán, defiende que la única solución para Catalunya pasa por el diálogo.

Sobre si hay mayoría parlamentaria para reformar el delito de sedición, ha señalado que las posiciones políticas se manifiestan cuando hay un texto, y ha añadido que no hay ninguna novedad en la del Gobierno: «Nuestra posición es adecuar al marco europeo la legislación en este materia».