Cerca de 2.000 alumnos del tercer ciclo de Primaria de unos 60 centros educativos de la provincia de Granada participarán durante este curso en las diferentes actividades, talleres y charlas de la campaña de prevención escolar 'Aprende a crecer con seguridad', iniciativa de la Consejería de Empleo que se centrará en esta ocasión en concienciar a los estudiantes sobre la importancia de hacer un buen uso de las nuevas tecnologías.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Granada, Javier Martín, y la alcaldesa de Cádiar, Encarnación López, han inaugurado en este municipio una nueva edición de la campaña y han acompañado a un grupo de 55 alumnos del CEIP Río Chico durante su visita al Prevebús.

Este año se incorpora como novedad el tratamiento en profundidad de los riesgos derivados del uso y abuso de las nuevas tecnologías, como pueden ser la comunicación con desconocidos a través de los redes sociales, el ciberacoso, las suplantaciones de identidad en casos de menores, los ciberdelitos y los problemas de adicción y dependencia que conlleva un uso inadecuado de la tecnología.

«De lo que se trata es de que seáis conscientes de los riesgos que tienen y de que conozcáis las claves para que las nuevas tecnologías estén a vuestro servicio y no al revés, además de que podáis navegar sin tener que enfrentaros a problemas derivados de la excesiva exposición pública, el robo de datos, etc. con el peligro que eso conlleva para vosotros», les ha trasladado Martín a los estudiantes. Los técnicos de prevención abordarán en profundidad el tema a lo largo de toda la campaña pues se trata de riesgos «de los que no son tan conscientes los niños pero que preocupan mucho tanto a los padres como a los profesores», ha añadido la alcaldesa de la localidad.

Prevención

Durante la sesión, los alumnos del colegio Río Chico han podido conocer también las principales medidas para prevenir otros riesgos más conocidos, como pueden ser los trastornos músculo-esqueléticos derivados del porteo de mochilas o de la posición de la espalda adoptada al sentarse en clase, así como las situaciones que pueden acabar en accidentes domésticos.

También han podido conocer los diferentes equipos de protección oficial (EPI) y han presenciado la simulación de un accidente doméstico derivado de la explosión de productos de uso cotidiano.

La vigésimo novena edición de la campaña 'Aprende a crecer con seguridad' recorrerá diferentes puntos de la provincia de Granada abarcando desde las ciudades más grandes hasta los municipios más pequeños, entre los que se encuentran Granada capital, Baza, Guadix, Motril, Huéscar, Lanjarón, la Puebla de Don Fadrique, Cádiar, Albuñol, La Mamola y La Rábita, entre otros, llegando también a los colegios rurales por donde no había pasado antes. En aquellos pueblos donde la ratio de alumnos por clase es más baja, en las sesiones participarán también alumnos de cuarto de Primaria hasta segundo de la ESO (si los hubiera).

Las actividades, talleres y charlas se dirigen tanto a los estudiantes como a sus familias, así como al personal docente al que se le facilita material didáctico, interactivo y multimedia para que que continúe trabajando en la cultura de la prevención durante sus clases con recursos actuales y atractivos que ayuden a captar la atención de los estudiantes.

El autobús de la prevención ya ha pasado por las localidades de Huéscar y Padul y el jueves recalará en Lanjarón para volver a la provincia en el mes de marzo. Mientras, los técnicos trasladarán las actividades a las propias aulas donde contarán con el apoyo y la implicación del personal docente de cada colegio.