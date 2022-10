Bizkaia prorrogará en 2023 medidas fiscales para hacer frente a la situación económica y "si hay que hacer más lo hará"

La Diputación foral de Bizkaia prorrogará en 2023 las medidas fiscales aprobadas este año ante la actual situación económica y, si hay que hacer «algo más, lo va a hacer», según ha anunciado el diputado general, Unai Rementeria.

Rementeria ha comparecido este miércoles en el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia para responder a una pregunta de Elkarrekin Bizkaia sobre las previsiones del Gobierno foral de nuevas medidas tributarias para hacer frente a la actual coyuntura económica.

El diputado general ha explicado que se han adoptado medidas fiscales como una nueva deflactación del 2% en las tarifas del IRPF, acordada por las diputaciones vascas, y una minoración de la cuota de hasta 200 euros en las declaraciones con una Base Imponible General de hasta 35.000 euros, así como el incremento del forfait de gastos de los trabajadores autónomos del sector del transporte de mercancías y del sector agrícola y ganadero al 70% y el forfait general para trabajadores autónomos y para microempresas al 15%.

«Estas medidas han sido aprobadas este año y van a ser prorrogadas para el año que viene, y esto está establecido en el proyecto de presupuestos», ha afirmado. Además, ha añadido, los valores catastrales se van a «congelar» para 2023, lo mismo que los precios públicos.

En palabras del diputado general, «esto es poner la fiscalidad al servicio de las personas y las familias que lo necesitan». Rementeria ha destacado que las deflataciones aplicadas para hacer frente a la inflación subyacente (en 2022 un 5,5% y el 2% en 2023) y las minoraciones de hasta 200 euros para determinadas rentas («dos puntos más») suponen «llegar al 9,5% de deflactación cuando la inflación subyacente en dos años se va a calcular en 9».

En todo caso, ha asegurado que, si hay que hacer «algo más», la Diputación «lo va a hacer». Finalmente, ha defendido que el actual sistema tributario «está dando grandes recaudaciones» y es «de los más estables, progresistas y justos» de Europa. Asimismo, ha criticado que se «hable tanto de modificaciones tributarias que no sabemos a dónde nos llevan».

No son "suficientes"

La portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha defendido la necesidad de «una reforma integral» del sistema fiscal actual, que considera «regresivo e injusto e inoperante a la hora de fomentar el reparto de renta y riqueza y, por tanto, contrario al interés general».

De Madariaga ha criticado al Gobierno foral que sigue «sin poner la fiscalidad al servicio de la ciudadanía» y no plantea «ninguna medida nueva», sino que opta por prorrogar las ya adoptadas, que no son «suficientes». A su entender, el Ejecutivo va «a rebufo» de lo que se plantea en el ámbito europeo o estatal y no tiene «iniciativa» a la hora de poner en marcha medidas «concretas». La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU ha insistido en que «tiene que haber más medidas más allá de la prórroga» de iniciativas ya adoptadas.