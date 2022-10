Andueza defiende que PSE quiere completar el autogobierno vasco pero "no guerreando contra las instituciones comunes"

El secretario General del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este lunes que los socialistas quieren «completar y profundizar» en el autogobierno vasco «pero no guerreando contra las instituciones comunes, sino construyendo de forma conjunta una sociedad plural en Euskadi». Además, ha insistido en que para los socialistas vascos el autogobierno «no es sólo una suma de competencias arrancadas a la Administración central», ni «moneda de cambio o elemento diferenciador, sino herramienta de cohesión y sobre todo, un pacto entre la ciudadanía vasca, un pacto de reconocimiento mutuo en la diferencia».

Andueza ha participado en la celebración del 43 aniversario del Estatuto celebrado por el PSE-EE en el Palacio de Villasuso de Vitoria-Gasteiz al que han asistido representantes institucionales de todos los niveles de la Administración.

En su intervención, Andueza ha destacado que con este acto, los socialistas vascos han querido «recordar, reivindicar y celebrar el Día de Euskadi, el día de toda la ciudadanía vasca» y renovar el compromiso socialista con el autogobierno vasco.

«Nos hemos reunido para seguir defendiendo, como siempre lo hemos hecho, nuestro Estatuto de Gernika. Renovar el pacto ciudadano, reforzar y reconocer las diferencias y la igualdad ante la ley», ha indicado.

Para Andueza, el Estatuto es «la casa común, el guardián de las identidades diferentes» y ha subrayado que para los socialistas vascos el autogobierno «no es sólo, ni fundamentalmente, una suma de competencias arrancadas a la Administración central» ni «moneda de cambio o elemento diferenciador, sino herramienta de cohesión y sobre todo, un pacto entre la ciudadanía vasca, un pacto de reconocimiento mutuo en la diferencia».

«Lo que le da un valor particular y especial al autogobierno vasco es que el Estatuto se convierte en la herramienta, también, para la gestión de las identidades», ha defendido.

En este sentido, ha afirmado que los socialistas renuncian al concepto «antiguo y sectario» de que «cada territorio tiene una sola identidad, que el Estado debe construir una única forma de entenderse vasco o vasca» y defienden el autogobierno que «garantiza la libre elección de identidad», ya que «el verdadero derecho a decidir es poder elegir cada uno su forma de ser, de entender su identidad, un derecho que no sólo se basa en el juego de las mayorías, sino en el respeto a las minorías, y a la Ley; en definitiva, al marco de convivencia que hemos construido».

"no guerreando, construyendo de forma conjunta"

«Sí, rotundamente sí. Los socialistas queremos completar y profundizar en el autogobierno pero no guerreando contra las instituciones comunes, sino construyendo de forma conjunta una sociedad plural en Euskadi. Una sociedad que se reconoce diversa, una sociedad que desde la tolerancia respeta al diferente; una sociedad de iguales que tiene en sus competencias la mayor garantía de protección social», ha señalado.

Para Andueza, «lo que nos hace iguales no es la identidad, es la ciudadanía común, es el Estatuto que garantiza la libertad de todos». Por ello, «frente a aventuras soberanistas que dividen», ha planteado y reivindicado «la aventura de la libertad, del compromiso de futuro para construir juntos un nosotros que tiene siempre los brazos abiertos a todos».

«Hoy nos hemos juntado aquí los socialistas vascos para ratificar y proclamar la decisión de seguir juntos, vivir juntos en Euskadi, vivir juntos en España y vivir juntos en Europa. La voluntad manifiesta de defender las diferencias, el deseo de defender la igualdad ciudadana ante la ley y garantizar que cada ciudadano y ciudadana tenga las mismas oportunidades ante la vida respetando sus elecciones personales», ha insistido.

Además, cree que el 43 aniversario del Estatuto vasco, «es un buen momento para hacer un ejercicio de memoria» y ha afirmado que el PSE es

«el único partido que ha estado con el Estatuto de Gernika desde su inicio», ya que «participó en su redacción, impulsó su aprobación, y ha contribuido sin descanso a su defensa».

«Otros o no participaron en su redacción, o no impulsaron su aprobación, o lo abandonaron para emprender otras vías lejos de este pacto de convivencia. Algunos incluso, no hicieron ninguna de las tres cosas», ha reprochado.

Asimismo, ha destacado que este «camino» ha permitido a Euskadi «contar con unos servicios públicos que han tenido que responder a la dureza de las circunstancias, y que, sin embargo, nos han mostrado unas costuras que deben hacer replantearnos un modelo que ya debería estar trabajando en su futuro».

«Ahí está el verdadero valor del autogobierno. En su capacidad para crecer, pero, por encima de todo, en su capacidad para sacar el máximo rendimiento a esos 96 euros de cada 100 que podemos gestionar. A todo ese capital social que hace de Euskadi nuestro propio Estado de Bienestar», ha defendido.

Tras afirmar que no encontramos ante «profundos desafíos» globales con «incertidumbres a las que se debe dar certezas a través de la política», ha subrayado que «Euskadi no es una isla» y «no puede aislarse» por lo que es necesaria «la concurrencia de todos en proyectos comunes que nos hagan más fuertes y no en utopías que nos alejan de los demás, que nos dividen y fracturan a la sociedad».

Como «ejemplo» ha citado a Cataluña, «sumida en un callejón sin salida para los nacionalistas» y cree que «una vez más ha quedado claro que, cuando el diálogo entra por la puerta, el soberanismo salta por la ventana».

«En Euskadi, nacionalistas y soberanistas se quieren reivindicar como socialdemócratas, como una izquierda que es incompatible con sus obsesiones. Si hay una izquierda real, nítida, si hay una izquierda verdadera, es esa la izquierda que ha estado antes que nadie defendiendo los derechos de la ciudadanía vasca; esa izquierda es la que representa el partido que más tiempo lleva es esta tierra el PSE», ha insistido.

"soberanía como placebo"

El secretario general de los socialistas vascos a afirmad que «la receta de la soberanía no es más que el placebo frente a unos males que necesitan respuestas, no sueños, que necesitan políticas basadas en la cogobernanza, y no en el aislamiento» y ha subrayado que «la ciudadanía vasca mira a Europa, ya no se mira a su ombligo» y cree que «ya no tiene entre sus prioridades la soberanía».

«Los socialistas vascos estamos donde quieren que estemos: dando respuesta a las prioridades de la ciudadanía, que deben ser las prioridades de la política», ha indicado.

Para Andueza, «el autogobierno es empezar a construir desde hoy la Euskadi del mañana» y ha reconocido que «llegará un momento» en el que habrá que trabajar en un Estatuto «de nueva generación, que permita estar en la vanguardia» y que «vuelva a ser un pacto de convivencia entre diferentes, la base al respeto a lo hecho y la unión a todo los que nos queda por hacer» porque «es una deuda pendiente que tenemos con nuestros hijos».

«No nos vale el conformismo. Nos vale esa mirada a un futuro que nos diga que lo mejor está por llegar. Una mirada a esa Euskadi abierta, plural e integradora. Esa Euskadi verde y feminista. Euskadi de mil colores que se resume en el rojo, verde y blanco de nuestra 'ikurriña'. Esa Euskadi que vamos a liderar en un futuro los socialistas vascos. Esa Euskadi que es de todos y de todas», ha concluido.