La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que no derogará las leyes LGTBI regionales, aunque ha reconocido que las considera «muy mejorables».

No se sumará así a Vox, que ha registrado este lunes en la Asamblea de Madrid la derogación de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, conocida como Ley Trans.

«Creo que no se tienen que tomar estos debates de estas maneras y, por tanto, no me sumaré a ellos», ha señalado en declaraciones a los periodistas, a las salida de la Jornada de Juventud, organizada por el PP, en Matadero Madrid.

Ayuso ha hecho hincapié en que «todos los debates son importantes» y estos «también» y por ello los afronta, pero considera que deben hacerse «con criterio y con responsabilidad».

Además, ha recordado que ahora mismo se está debatiendo la normativa trans a nivel estatal en el Congreso de los Diputados, una ley con rango superior por lo que todo lo que emane de ella les va a obligar a las autonomías «a hacer lo propio».

«Lo primero es esperar a ver ese resultado de una ley nefasta, que de nefasta tiene dividido al Gobierno a la mitad. Una vez que esto suceda yo tomaré las mejores medidas para unas leyes que desde luego son muy mejorables. Pero no lo haré como hace Vox», ha manifestado.

Para Ayuso, estas no son las «formas para hacerlo». «No se va a hacer así, desde luego. No voy a hacerlo de esa manera. No me parece que sean formas para hacerlo, por tanto, no voy a seguir a Vox», ha zanjado.