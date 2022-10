El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este lunes que es «muy posible» aprobar las cuentas públicas de la capital para 2023 siempre que los grupos municipales «estén a la altura» y actúen «con responsabilidad».

«En mi opinión, si los grupos municipales de la oposición están a la altura de la situación que vive Madrid y hacen un ejercicio de responsabilidad, sería muy posible que estos presupuestos se aprobaran», ha trasladado ante los periodistas desde el Palacio de Cibeles.

El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid (PP y Cs) presentará en la Junta de Gobierno de este jueves su proyecto de Presupuestos y Ordenanzas Fiscales de cara a 2023.

Así, el regidor ha vuelto a pedir a los grupos que «por respeto a los madrileños se sienten» en la mesa de negociación. «Es lo único que les pido, yo no les digo que aprueben los presupuestos. No les digo que se rindan incondicionalmente a estos presupuestos. Les digo que por respeto a los madrileños y a la situación que vive Madrid se sienten con el equipo de Gobierno», ha reiterado.

«Creo que no es mucho pedir y que todos los madrileños convienen conmigo en que si los políticos no nos sentamos a hablar, desde luego, no nos estamos ganando el sueldo», ha finalizado.