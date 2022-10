Vox registra la derogación de la Ley Trans autonómica y confía en el apoyo de Ayuso para eliminarla

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha anunciado este lunes que su partido registrará la derogación de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación conocida como Ley Trans de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha adelantado en una visita a Lavapiés en la que ha apuntado que entiende que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, está en la misma línea y confía en que contará con el apoyo del PP.

Para la portavoz esta norma genera «problemas muy serios para las familias» a raíz de la «creencia» en el concepto de autodeterminación de género que también, según Vox, lo que hace es relegar la «defensa de la identidad de la mujer». «¿Si la Ley Trans defiende la autodeterminación de género dónde está la lucha de las mujeres para su identidad, dónde ha quedado todo eso», ha remarcado Rocío Monasterio.

Esta norma se aprobó en 2016 con el sí de toda la oposición --PSOE, Cs y Podemos-- y salió adelante después de que estos grupos rechazasen el proyecto defendido pro la entonces presidenta regional, Cristina Cifuentes, y presentasen el suyo propio.

El texto introduce aspectos como la creación de un DNI 'transitorio' mientras se realiza el proceso de cambio de sexo, ahonda en los derechos de los menores transexuales, garantiza el acceso a los bancos de óvulos y semen y a las técnicas de reproducción asistida, así como la congelación de tejido gonadal y células reproductivas para su futura recuperación por personas transexuales.

Monasterio ha apelado a Ayuso para que apoye esta derogación y ha defendido que cuando PP y Vox van juntos «se acierta». Ha negado que esta medida se haya puesto encima de la mesa en las negociaciones para los Presupuestos regionales del próximo año, en cuyas conversaciones están inmersos los partidos de la derecha y que deberá aprobar el Consejo de Gobierno antes de final de mes.

AYUSO VE «MUY AGRESIVAS» LAS LEYES TRANS

«Ayuso piensa como nosotros en esto. Porque el otro día decía en una televisión que le parecía una barbaridad la autodeterminación de género», ha añadido Monasterio.

La portavoz de Vox ha aludido a las críticas de la presidenta a las leyes trans, que entiende que son «muy agresivas» porque «niegan el sexo a las personas y sobre todo, las confunden».

«Estas leyes, no son solo de aquí, en Madrid también la hemos tenido, tenemos que analizarlas con cabeza y ver si esto está ayudando», apuntaba la mandataria autonómica la pasada semana al ser preguntada por la Ley Trans estatal.

Monasterio ha tachado las leyes trans como «barbaridades legislativas» y ha asegurado que están causando «dolor y confusión en mucho niños».

LEY DE IGUALDAD DE VOX

En diciembre del pasado año PP, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos tumbaron la Ley de Igualdad de Vox que incluía, entre otros, la derogación de la ley trans junto a la de Protección Integral contra la LGTBIfobia y Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual también aprobada en el mandato de Cifuentes.

Para Monasterio que los 'populares' no hicieran salir adelante esta norma no implica que no vayan a apoyar la derogación registrada este lunes y ha asegurado que desde su formación se «convence, argumenta y habla».