Ros (UGT) acusa a la patronal de exagerar sobre la economía por intereses: "Son tremendistas"

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha acusado a las patronales de exagerar sobre la situación económica y de jugar con las palabras de forma tendenciosa: «Son tremendistas».

En una entrevista de Europa Press, el líder sindical se pregunta si este interés que ve en ciertos sectores económicos, las derechas y las patronales es para contar con el elemento necesario para no subir salarios o por si Europa dice que se tiene que controlar el déficit y marcar recortes.

«¿Por qué estos sectores económicos hacen este discurso tan irresponsable?», se ha preguntado Ros, que ha sostenido que hay una situación de tensión económica pero no de recesión, y que en todo caso sí lo están muchas familias.

Ha señalado que hay muchas familias y pymes que lo están pasando mal, así como que considera que hay muchas empresas que lo están pasando «muy bien», por lo que pide concertación y corresponsabilidad para afrontar la situación.

Progresividad fiscal en empresas

«Abriría el debate, a parte de que en los ingresos de las personas debe haber progresividad, también podríamos plantear cierta progresividad en las empresas», ha señalado.

Ha pedido que las empresas intermediarias que especulan y no dan ningún rédito social tengan una fiscalidad más alta, frente a las compañías que tienen una actividad más de economía productiva que genera más puestos de trabajo directos e indirectos.

En materia de fiscalidad, considera que se debería hacer el debate de los ingresos que necesita Catalunya y qué modelo social y económico quiere: «Es decir, cuánto necesitamos para que la sanidad dé unos mínimos y no tenga que actuar como que está absolutamente quemada».

Control de precios alimentarios

Ha lamentado que las empresas han podido trasladar a precios el aumento de costes mientras no se pacta la subida de salarios, algo que ve necesario por una cuestión de corresponsabilidad y derechos de los trabajadores, pero también para dinamizar la economía.

«Cada punto que se sube en salarios de la gente trabajadora va al consumo, no va a paraísos fiscales, no va a cuentas de beneficios, no va a patrimoniales. Subir salarios quiere decir dinamizar el consumo y evitar un freno», ha añadido.

Ros también considera que se deberían de revisar precios, y ha dicho que han situado el control de precios de la energía y seguramente deben pasar también a algunos productos alimentarios de primera necesidad porque «hay un abuso manifiesto».