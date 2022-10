La ciudadanía calentará motores de cara a la huelga con una manifestación el sábado en Madrid por la Sanidad Pública

Más de una treintena de entidades vecinales, sociales, y profesionales de la sanidad y organizaciones sindicales unirán sus fuerzas este sábado, día 22, con una gran movilización en defensa de la Sanidad Pública como paso previo a la huelga indefinida de personal sanitario convocada a partir del día 25 en protesta por el nuevo modelo de atención de las urgencias extrahospitalarias en la región.

En concreto, la manifestación arrancará a las 18 horas de la plaza de Neptuno bajo el lema «Por una sanidad madrileña pública, universal y de calidad» para finalizar en la zona de Sevilla, donde se procederá a la lectura de un manifiesto en el que se responsabilizará al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de hacer que el sistema sanitario madrileño «agonice» y reclamar un refuerzo de los «mermados» servicios de salud pública.

Una gran protesta ciudadana que dará continuidad a las múltiples manifestaciones y concentraciones llevadas en los últimos años y en la que se unirán usuarios de la Sanidad Pública y profesionales que trabajan en ella para defender una mayor financiación que permita prestar un servicio de calidad. «Está en juego nuestra salud, la salud de todos. Hay que salir a la calle», ha advertido Marian Díaz Palacios, presidenta de Facua Madrid.

En este sentido, se denunciará que la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid está infrafinanciada, y es una de las comunidades que menos recursos dedica por habitante de España y de Europa. En este sentido, Manuel Rodríguez, secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CC.OO., ha resumido que «todos los problemas» se resumen en una falta de profesionales y de financiación y, al respecto, ha subrayado que la «política de regalos fiscales» que impulsa el Gobierno de Ayuso «casa muy mal» con la necesaria financiación del sistema de servicios públicos, especialmente en Sanidad.

Todo ello, han recalcado los organizadores, con el objetivo fundamental de beneficiar al sector privado en el ámbito sanitario «en detrimento» del bien común. «El Gobierno de Madrid la sanidad pública universal ha dejado de ser un valor para convertirse en un obstáculo, y su infrafinanciación, abandono y deterioro, una oportunidad de negocio», han subrayado.

Previa a la huelga convocada por profesionales sanitarios

La manifestación del sábado tomará el pulso a la calle varios días antes de que arranque la huelga convocada por los profesionales sanitarios en protesta por un modelo de atención de las urgencias extrahospitalarias que pasa por la apertura de 78 Puntos de Atención Continuada (PAC) en sustitución de los 40 Servicios de Atención Rural (SAR) y los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPs) que funcionaban antes de la pandemia de Covid-19.

En este sentido, Julián Ordóñez, de UGT y miembro de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que está representada la Consejería y las organizaciones sindicales, ha recalcado el objetivo de «frenar la puesta en marcha de este plan», que conlleva un detrimento de los derechos laborales de los profesionales, con una plantilla mermada para atender más dispositivos que supondrá que tengan que trabajar el doble que ahora, y apostar así por más recursos.

En esta línea, ha subrayado que el Servicios Madrileño de Salud (Sermas) «no es una ONG» y el plan de la Consejería no puede pasar por la voluntariedad de los trabajadores de cubrir o no las guardias. «Servicio que no se puede cubrir con guardia, servicio que se cierra; ese es el objetivo que subyace, laminar la Atención Primaria», ha lamentado.

En el mismo sentido se ha pronunciado Joaquín Villena desde la Plataforma de Centros de Salud. En su opinión, el objetivo del Ejecutivo de Ayuso es el de cerrar los centros de salud por la tarde. «Una cosa es que la puerta esté abierta y otra que dentro de preste la actividad ordinaria», ha destacado el portavoz.

Igualmente, Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que ha subrayado que esta manifestación «unitaria» busca «doblegar» a un Ejecutivo regional «que no vive en la realidad» y busca «privatizar casi todo lo que se puede privatizar». «Hay motivos suficientes», ha defendido.

Reclamaciones

Convocada por AMASAP, AP Se mueve, CCOO Madrid, UGT Madrid, CSIT UP, Coordinadora Aranjuez, Coordinadora Torrejón, Facua, FADSP, FRAVM, Plataforma SAR, Rivas con la Sanidad Pública y MEDSAP-Marea Blanca, el acto servirá para reclamar una máxima transparencia económica, con información sobre listas de espera y tiempos medios, con una apuesta decidida por la Atención Primaria que pasado por que reciba el 25% del gasto sanitario), el mantenimiento de los SUAPs y las Unidades de Atención Domiciliaria (UAD), así como mejorar la atención sociosanitaria en las residencias de mayores.

Acabar con las privatizaciones y externalizaciones de servicios, un nuevo plan de inversiones que contemple contratación y optimización de recursos materiales y humanos para abordar las listas de espera, acabar con la infrafinanciación de la sanidad o reforzar los «mermados servicios de salud pública» con plantillas suficientes son otras de las demandas que se pedirán en la manifestación.

También se reclamarán mejoras para las condiciones de trabajo de los profesionales un presupuesto que controle el gasto farmacéutico, incrementos del número de camas hospitalarias o nuevos Planes de Urgencias y Emergencias, paralizado desde 2016, y una nueva Ley de Ordenación Sanitaria que sustituya a la LOSCAM de 2001.

La treintena de organizaciones convocantes, que cuentan con el apoyo también de los partidos de la oposición madrileña PSOE, Más Madrid, Podemos e IU, también ven necesario garantizar la atención a la salud sexual y reproductiva, la interrupción voluntaria del embarazo o la calidad de los cuidados paliativos, entre otras demandas.