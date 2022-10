El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha calificado este miércoles de «rotundamente falsas» las afirmaciones del portavoz del Gobierno de Andalucía y responsable de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, que aseguran que «el Gobierno de España sólo ha invertido nueve millones de euros en esta sequía en Andalucía». Al respecto, Páez ha señalado que lo destinado a obras de emergencia supera esa cantidad y ha resaltado además que el presupuesto de la CHG para el año 2023 supone un 40% más que el del año 2018, gestionado por el Partido Popular.

«Sólo en obras de emergencia el Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido 12.770.000 euros», ha apuntado Páez en un comunicado. Asimismo, ha subrayado que hay un total de cinco obras destinadas a garantizar el abastecimiento y que actualmente se encuentran «en ejecución y a punto de finalizar». De estas cinco obras, Páez ha destacado una de ellas por ser «especialmente sangrante» ya que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «renunció al proyecto de la conexión del embalse de la Colada al embalse de Sierra Boyera, que afectaba a más de 80.000 personas de las comarcas del Guadiato y de los Pedroches (Córdoba) cuando se encontraba al 90% terminada y declarada de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Según el presidente de la confederación, «fue el Gobierno de España junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Dirección General del Agua los encargados de actuar de emergencia en auxilio de esas 80.000 personas, con un presupuesto de 4.350.000 euros que ya se está ejecutando». En cuanto a la inversión en otras partidas durante la actual sequía, Joaquín Páez ha señalado los 54 millones de euros de coste por parte del Gobierno de España que supone la reducción de cánones y tarifas para más del 80% de las 895.000 hectáreas de regadío de la cuenca.

Además, Páez recuerda que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, está invirtiendo ahora mismo en cuanto a la modernización del regadío 32,9 millones de euros y que en los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también se ha destinado una partida de 123 millones de euros en cuanto a la mejora de la eficiencia del regadío. Asimismo, el Real Decreto Ley de Sequía, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 15 de marzo, recoge 450 millones de euros en exenciones, rebajas del IRPF, del IBI y otras partidas para el sector agrario.

En cuanto a los presupuestos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Páez ha destacado las diferencias en el capítulo seis de inversiones de los dos últimos presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez frente a los dos últimos años del Gobierno de Rajoy al frente de la confederación. Así en el año 2022 el presupuesto fue de 92 millones de euros y en el año 2023 un total de 88 millones de euros, en cambio, los datos recogidos en el capítulo 6 de inversiones para los presupuestos del Partido Popular durante 2017 y 2018 fueron 69 y 64 millones de euros respectivamente. Es decir, ha remarcado, «el presupuesto del Gobierno de España para el año 2023 supone un 40% más que el del año 2018 gestionado por el Partido Popular».

Por otro lado, Paéz ha señalado que el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2016-2021, gestionado, planificado y promovido por el Gobierno del Partido Popular contemplaba un programa de medidas cuantificado en 2.392 millones de euros. Sin embargo, el programa de medidas del Plan Hidrológico del Guadalquivir para el ciclo 2022-2027, con el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Dirección General del Agua y el equipo actual de la confederación, asciende a un total de 3.800 millones de euros, es decir, «más de 1.400 millones de euros de incremento con el Gobierno de Pedro Sánchez en infraestructuras hidráulicas para Andalucía».

Con respecto a las manifestaciones de Moreno sobre que «con el agua embalsada en Rules, Siles y Melonares a pesar de la sequía, podría abastecerse una población de millón y medio de personas durante dos años, pero no llega a los andaluces porque el Gobierno central no ha hecho las obras oportunas», Páez ha comentado que que «el embalse de Melonares abastece desde 2018 a 1.400.000 sevillanos y sevillanas, y que en el embalse de Rules, después de siete años de gobierno donde no se movió ni un solo papel, actualmente se están redactando proyectos para licitar por más de 100 millones de euros, con lo que queda de manifiesto el profundo desconocimiento del presidente andaluz en temas de aguas».

Actualmente, ha señalado Páez, «sólo en la provincia de Sevilla la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está ejecutando 83,9 millones de euros, de los 68,5 millones de euros en el proyecto de la nueva estación de bombeo de aguas pluviales (EBAP) de Tamarguillo, el Colector Emisario Puerto en Las Razas (Emasesa) y el Colector de Palmas Altas, un millón de euros en el embalse del Agrio, en Aznalcóllar, para el proyecto de su recrecimiento, dos millones de euros destinados a la estación de bombeo --a punto de finalizar-- La Señuela III en la zona regable de Lebrija, los más de 10 millones de euros ya adjudicados para la inmediata construcción de las depuradoras de Gerena (5,8 millones) e Isla Mayor (4,9 millones), así como los 870.000 euros para el mantenimiento del Canal del Bajo Guadalquivir, todos ellos, actualmente en ejecución».

A estas mejoras hidráulicas, ha concluido, «pronto se sumarán los 240 millones de euros para la licitación de los cinco proyectos de modernización de todo el sector arrocero, ya en fase de redacción».