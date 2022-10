La Policía Nacional ha retomado la hipótesis de que detrás de la agresión que sufrió un joven de 21 años a la entrada de una estación de Cercanías de Coslada el pasado día 10 estuviera relacionada con bandas juveniles violentas, aunque sin descartar otras tesis, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron en la calle Luis Braille, junto a dicha estación. Cuatro chavales, al parecer dominicanos, le pidieron tabaco para a continuación sacar un machete, una barra de hierro y un punzón y atacarle con ellos. La víctima pudo defenderse de los machetazos interponiendo su mochila pero no puedo evitar las heridas del punzón y recibió 11 pinchazos.

Finalmente, se zafó mientras los atacantes huían. Hasta el lugar acudieron los servicios sanitarios, que trasladaron al agredido al Hospital del Henares. Presentaba una brecha en la cabeza y 11 pinchazos en los brazos, pero su estado no era grave, y ya ha recibido el alta médica.

También llegaron al lugar agentes de la Policía Local y Nacional, que se encarga da la investigación. Con las descripciones facilitadas por la víctima y los testigos, los policías hicieron batidas por la zona para localizar, sin éxito, a los presuntos responsables. El herido tenía antecedentes por riñas tumultuarias, lesiones, estafas y desórdenes públicos.

La víctima indicó a los agentes locales que le atendieron en un primer momento que no conocía a los supuestos autores y que no iba a interponer denuncia por lo sucedido. También les dijo que le habían atacado al identificarle como miembro de una banda latina rival. Al parecer, serían Dominican Don't Play, según las mismas fuentes. De momento, no esta claro si la víctima pertenece a alguna pandilla.

Según los datos que se manejan hasta el momento, tanto el agredido, como los supuestos agresores no tienen residencia en Coslada, informó el viernes el Ayuntamiento de Coslada en una nota de prensa.

En un primer momento se había desechado la hipótesis de reyerta entre bandas. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, afirmó la semana pasada que la agresión se debió al robo de un móvil, que no fue finalmente sustraído. Además, el caso no lo lleva la Brigada de Información, que cuenta con un grupo especializado en pandillas violentas, sino la Policía Judicial de Coslada. Ahora, no se descarta este hipótesis. De momento, no hay detenidos.

Actuaciones preventivas

La Policía Local de Coslada, en coordinación con el Cuerpo de Policía Nacional de la Comisaría de Coslada-San Fernando, lleva a cabo desde hace meses una serie de actuaciones preventivas en referencia a la posible presencia de miembros de bandas de carácter latino en el municipio.

Esta acciones consisten en identificaciones en la vía pública, vigilancia de espacios públicos y controles preventivos. Hasta el momento no se ha localizado establecimiento alguno de miembros de estas bandas, y de ningún 'capítulo' (denominación utilizada por estas bandas para los grupos a nivel territorial).

Desde el Ayuntamiento de Coslada se insiste en que lo ocurrido «es un hecho aislado, no en vano». Tal y como se destacó en la última Junta Local de Seguridad de este año por parte de la Delegación del Gobierno, la ciudad se encuentra entre las cinco más seguras del conjunto de la Comunidad de Madrid. No obstante, permanece en el plan Antibandas puesto en marcha en febrero por el departamento que dirige Mercedes González