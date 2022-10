El Botànic plantea unas cuentas de 2023 "expansivas" y "pegadas a la realidad" y la oposición las tacha de "irreales"

Los tres grupos que dan sustento al Gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han planteado unas cuentas para 2023 «expansivas» y «pegadas a la realidad» mientras que los grupos de la oposición (PP, Cs y Vox) las han tachado de irreales y han criticado las partidas «ficticias».

Partida «ficticia» o «reivindicativa», ese ha sido el debate en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndiques, donde los tres grupos de la bancada de la derecha han criticado la partida de 1.336 millones que el Consell incluye habitualmente en las cuentas, que consideran «ficticia», mientras que desde el Botànic la han calificado de «reivindicativa».

De hecho, la síndica 'popular, María José Catalá, ha aseverado que «hay que exigir que el gobierno Sánchez ingrese ya esos 1.336 millones de euros que nunca llegan y llevan años incluyendo en el presupuesto de manera ficticia». «Es momento de plantarse», ha agregado.

«Desde enero estamos esperando que el gobierno de España responda a las alegaciones planteadas por el gobierno de la Generalitat al borrador del esqueleto del cambio del modelo de financiación. No han dicho nada. El ninguneo de Sánchez a Puig es muy preocupante. Ni siquiera contesta a las cuestiones planteadas ni se convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nos ignoran y Puig no pinta nada», ha aseverado.

En términos similares se ha pronunciado la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, que ha criticado que el Consell, según afirma, «esté hipotecando el futuro de nuestros jóvenes de la Comunidad Valenciana con más deuda y más déficit».

En este sentido, ha lamentado que «Ximo Puig vuelva a contemplar la posibilidad de introducir millones de euros en ingresos ficticios en los presupuestos de la Generalitat». «Pero ni así consiguen dar mejores servicios», ha asegurado.

Por parte de Vox, Ana Vega ha reiterado que no apoyarán los presupuestos: «No vamos a dar apoyo a unas cuentas expansivas cuando desde las administraciones debemos dar ejemplo, porque no se puede pedir a las familias más esfuerzos si los que gobiernan no renuncian a sus agencias de colocación y a sus chiringuitos. Y ver como las consejerías se pelean por ver cuál recibe más dinero nos parece lamentable».

El botànic sigue trabajando en las cuentas

Por la parte del Botànic, los tres grupos han apuntado que continúan trabajando tanto en las cuentas de 2023 como en la reforma fiscal, que se incluirá en la Ley de Acompañamiento. «Habrá acuerdo», ha asegurado la síndica de Compromís, Papi Robles.

La síndica socialista, Ana Barceló, ha defendido que los presupuestos «reforzarán la acción del gobierno en la lucha contra la inflación, la protección del empleo y los servicios públicos, así como el derecho a la vivienda» y ha insistido en que «es necesario que juntos sigamos trabajando por atender las necesidades de las personas, las familias y las empresas».

Asimismo, Barceló ha cuestionado «la reivindicación por la reforma de la financiación del Partido Popular» y ha asegurado que «se desconoce cuál es el modelo que defienden y el señor Feijóo tampoco despeja dudas»: «La realidad es que no tienen ninguna voluntad de abordar el tema, no la tuvieron cuando pudieron sacarla adelante en el Congreso y tampoco ahora».

Robles, por su parte, ha indicado que al confeccionar un presupuesto, se plantean «aquellas necesidades que se tienen que cubrir durante el curso». Por ello, ha defendido que las partidas del presupuesto «son reivindicativas» y representan «los intereses de los valencianos».

Al respecto, ha insistido en pedir una financiación justa y ha asegurado que el Gobierno valenciano debe «luchar» por los ingresos que le tocan para «garantizar que los derechos de las personas están cubiertos».

Por parte de Unides Podem, Pilar Lima ha criticado la denominación de «partida ficticia». La síndica ha remarcado la infrafinanciación y también ha reclamado la deuda histórica que se ha generado por esta sitaución.

La portavoz adjunta, Estefanía Blanes, ha considerado «positivo» que los presupuestos sean expansivos ya que servirán, según afirma, para «paliar y sufragar la vulnerabilidad de algunas familias». También ha insistido en continuar reivindicando la infrafinanciación.