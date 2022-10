BBK y ABAO firman un convenio para acercar la ópera a 2.000 personas mayores

BBK y ABAO Bilbao Ópera han renovado este martes su convenio de colaboración dirigido a acercar la ópera a 2.000 personas mayores de distintas entidades y colectivos del territorio. La colaboración de la Fundación de la entidad se enmarca en su compromiso de promoción y divulgación de las artes escénicas y musicales.

El acuerdo ha sido suscrito por el director general de BBK, Gorka Martínez, y el presidente de ABAO Bilbao Opera, Juan Carlos Matellanes, quienes han enmarcado el convenio en el contexto del comienzo de la nueva temporada de la agrupación lírica bilbaína.

De esta forma, ha resaltado, ambas entidades «renuevan su relación con la firma de un acuerdo de colaboración, orientado al desarrollo y sostenimiento de las actividades y oferta cultural de la ópera de Bilbao».

El objetivo de este convenio es el desarrollo de los proyectos generales de la asociación, así como de programas específicos de inclusión social en torno a la cultura y la ópera.

Tras la firma, Martínez ha afirmado que «BBK mantiene un firme compromiso con la promoción y divulgación de las artes escénicas y musicales, y comparte con ABAO Bilbao Opera el objetivo de apoyar y fomentar la realización de acciones culturales desde una perspectiva de sostenibilidad y solidaridad».

Por su parte, Juan Carlos Matellanes ha celebrado la incorporación y la contribución de BBK al proyecto cultural y artístico de la asociación.

En este sentido, ha resaltado «la importancia del apoyo y financiación privada en el modelo de gestión de ABAO» con el objetivo de impulsar, mediante distintas modalidades de patrocinio particular, la capacidad de «involucrar a la sociedad civil en el sostenimiento de la institución y la consolidación de su proyecto artístico».

La participación de BBK, ha destacado el presidente de ABAO, «es un exponente fundamental para contribuir al mayor conocimiento de la cultura, la música y el arte, y a su mayor difusión entre todo tipo de públicos».

La fundación vasca ha informado, así mismo, que está trabajando en «un nuevo marco de cultura inclusiva y accesible», desde el valor social de la cultura, con el objetivo de «favorecer el acceso cultural a la ciudadanía mediante herramientas de cohesión social inclusivas y con acciones de cohesión territorial».

De este modo, BBK pretende impulsar el acercamiento de colectivos vulnerables y no habituales a la actividad cultural con el objetivo de eliminar barreras visibles (arquitectónicas, cognitivas) y no visibles (vulnerabilidad social, sociosanitaria, económica, de discapacidad u otras situaciones que generan una evidente exclusión de la actividad cultural), facilitando la accesibilidad y la mediación.

Asimismo, ha remarcado Martínez, «perseguimos el acercamiento de personas que, aun no siendo parte de colectivos en situaciones de vulnerabilidad, no tienen una participación en la acción cultural del territorio por razones diversas como pensar que no es para ellos o una supuesta falta de interés».

Tras realizar un proceso de escucha con las diferentes entidades y colectivos, BBK quiere, por primera vez, ofrecer a 2.000 personas mayores la posibilidad de «acercarse, aprender y disfrutar de la programación cultural de distintos eventos».

Junto a BBK, más de medio centenar de empresas colaboradoras apoyan a ABAO Bilbao Opera en distintas modalidades. La incorporación de nuevos patrocinadores, la fidelidad de los ya existentes y las contribuciones de las distintas instituciones públicas representan cerca del 26% de los presupuestos de la asociación.