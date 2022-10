CSIF critica que solo tres consellerias han presentado programa de teletrabajo tras año y medio del decreto

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica que «la mayoría de consellerias» no ha presentado programa de teletrabajo tras año y medio de la publicación del decreto.

El sindicato explica, en un comunicado, que transcurrido año y medio desde que se publicó el decreto que regula el teletrabajo en la Generalitat, únicamente tres consellerias han presentado programa y lo están aplicando. En el resto de los casos, la central sindical lamenta que no atienden a sus requerimientos y tienen paralizado el desarrollo de esta modalidad de trabajo.

CSIF --que recuerda que fue «el único sindicato que no apoyó en mesa sectorial este decreto»-- lo tilda de «fiasco», ya que «nació muerto» cuando fue aprobado el 1 de abril de 2021, al no reconocer el teletrabajo como un derecho laboral.

La regulación que establecía la Generalitat lo deja a la elección discrecional de cada conselleria u organismo, que tiene que presentar un programa para llevarlo a cabo. El sindicato señala que, desde entonces, transcurrido año y medio, «las consellerias con más personal y donde más necesario es continúan sin presentar programa de teletrabajo».

"ni siquiera contestan"

Además, a pesar de los requerimientos del sindicato insistiendo en una respuesta «hay consellerias que ni siquiera contestan a la propia Comisión de Seguimiento del Teletrabajo, incluida la misma de Justicia y Función Pública, que lo regula».

La central sindical añade que ni la citada Conselleria de Justicia, Interior y Función Pública, ni Presidencia de Generalitat, ni Conselleria de Participación y Transparencia, ni Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ni Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, ni Conselleria de Hacienda ni Conselleria de Agricultura (en este caso, salvo dos personas adscritas a otro organismo) no contestan ni desarrollan programas de teletrabajo.

Hace notar también que la situación se extiende a entidades públicas como Ivaj, Invassat, AVSRE o IVIA y «a otras más que se suman a no poner en marcha los programas de teletrabajo al ver que no tiene consecuencia alguna no aplicar el decreto 42/2021 de 1 de abril».

«Únicamente tenemos tres consellerias que sí han hecho sus deberes, al igual que algunos organismos autónomos. Las tres consellerias aludidas en este caso son: Política Territorial, Economía Sostenible y Vicepresidencia Segunda, Vivienda y Arquitectura», detallan.

Y entre los organismos que sí cumplen el decreto destacan Agencia Valenciana de la Innovación, Instituto Cartográfica, Labora, ATV, EPSAR, Sindicatura o Instituto Valenciano de Cultura.

La central sindical considera «vergonzoso» que la mayoría de consellerias ni aplique ni haya presentado programa y ni tan siquiera conteste a los requerimientos para llevar a la práctica un decreto aprobado por la propia Generalitat.

Finalmente, el sindicato defiende el teletrabajo como un derecho del empleado e insiste en las mejoras que supone en cuanto a ahorro de energía o conciliación de vida laboral y familiar.