El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha afirmado este martes que ha remitido dos cartas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en las que solicita su apoyo a la candidatura de la ciudad para la Agencia Espacial Española, toda vez que le ha pedido una reunión para detallarle todos los aspectos de la misma.

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa para informar sobre el inminente inicio de las obras de peatonalización del Centro de la ciudad, Cruz ha explicado que la Junta tiene «una oportunidad única» de apoyar la candidatura para «hacer justicia», ya que en los propios condicionantes «se exigen que los gobiernos autonómicos se pronuncien» y porque Huelva es «la única provincia andaluza que no es sede central de algún organismo del Gobierno de Andalucía o de España».

Por ello, ha pedido una reunión con el presidente de la Junta para explicarle que la candidatura de Huelva es «muy sólida» y que «juega un importante papel en los proyectos aeroespaciales».

Asimismo, Cruz ha asegurado que no se va «emprender ninguna acción» para defender la candidatura, como sí han hecho otras ciudades, porque «la de Huelva no va contra nadie», porque «no solamente tenemos derecho a optar, sino que reunimos las mejores condiciones».

Por otro lado, en cuanto a las condiciones para optar, el primer edil ha valorado que «cuando uno lee las condiciones a la hora de decidir cuál va a ser la sede de la Agencia Espacial española, te planteas si hemos entendido bien de qué va esto porque uno de los objetivos del proyecto era avanzar en la descentralización y desconcentración de los órganos oficiales y favorece la vertebración territorial».

«Pero no podemos obviar que la Agencia Espacial no es como una agencia de seguros, por lo que desde el punto de vista operativo y científico-técnico no sentimos como una candidatura muy fuerte, pero si se toman los requisitos para optar a la agencia, nos sentimos igual de fuertes», ha subrayado.

En este sentido, el alcalde también ha defendido que «se habla de condiciones que pueden hacer competitiva la candidatura en función de la calidad de vida de las personas que se instalen», por lo que, a su juicio, Huelva es «el lugar ideal para vivir».

«Nos sentimos muy competitivos, por lo tanto, lo que vamos a hacer es presentar formalmente nuestra candidatura. Pero, insisto, esto no nos lo tomamos como una bronca contra nadie, simplemente, presentamos nuestras cartas», ha concluido.