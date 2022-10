Vecinos de Chueca han alertado este sábado de la situación «terrible» y «precaria» de sus calles a causa de la escasez de equipos de limpieza en sus barrios, ya que al andar por ellas se sienten «como estar paseando por medio de un establo en donde se encuentra los animales».

Así lo ha indicado el portavoz de la Asociación de Vecinos de Chueca, Esteban Benito, en declaraciones a Europa Press, quien además de las quejas al servicio de limpieza, ha destacado el «fuerte olor a orín» presente en las calles «más estrechas» del barrio.

«La gente orina por la calle y no se limpia, no se hace nada. Esto parece un país tercermundista. Creíamos que era una situación puntual por ser verano y ser vacaciones, pero vemos que no. El deterioro empezó en primavera y no se ha recuperado», ha subrayado Benito.

También ha señalado como responsables de esta degradación al comportamiento de los viandantes así como a los locales de hostelería, «que tiran bebidas al suelo, alcohol y grasas de sus negocios». «Hay manchas que no salen ni con la lluvia, creo que hay que meterle ácido para quitarlas de la ciudad», ha ironizado.

No se han reunido con el ayuntamiento

Según ha trasladado Benito, los vecinos afectados por la «escasez» de limpieza y por el olor de orina «sistemáticamente» publican sus quejas, pero por el momento «no han hecho una reunión específica» con los inspectores del Gobierno municipal.

Desde el vecindario han indicado que las principales calles afectadas son la Plaza de Zerolo, la calle Pelayo, San Marcos, San Bartolomé y la calle de Augusto Figueroa, entre otras.

«Todas estas y alguna más tienen los suelos llenos de chorretones, principalmente por culpa de los negocios con cocina. Además, algunos puntos como la Plaza de Zerolo o la calle Augusto Figueroa están siempre hasta arriba de basura, especialmente los fines de semana, a causa de los bares que cierran tarde y abandonan las bolsas en la acera», ha lamentado Benito.

Para atajar esta situación, piden al Consistorio que mejore los medios que tienen para conseguir que aquellos que ensucien la ciudad, dejen de hacerlo. «Ya que gastamos tantos millones de euros en limpiar la ciudad queremos que realmente se vea que se gasta ese dinero. Se ha subido aun más el gasto de limpieza y no solo se traduce en limpieza, sino en más suciedad. Hay algo en la fórmula que no funciona», ha incidido.

"los mayores refuerzos de limpieza"

Por su parte, fuentes del área de Medio Ambiente del Consistorio han asegurado a Europa Press que el distrito Centro cuenta con uno de los «mayores refuerzos de limpieza y mayores frecuencias» de Madrid y que no conocían estas demandas.

«Si tienen cualquier queja puntual sobre esta situación que se pongan en contacto con los servicios de limpieza municipales para que puedan pasar a revisar la zona», han subrayado.

Asimismo, han recordado que el año pasado entraron en vigor los nuevos contratos de limpieza, y como consecuencia, la frecuencia de limpieza «se ha aumentado y hay más operarios trabajando limpiando las calles».

A los nuevos contratos de limpieza de espacios públicos de la Ciudad de Madrid a los que se hace referencia son los que entraron en vigor el 1 de noviembre de 2021, y que dentro del ámbito territorial, están organizados por lotes que se corresponden con «todas» las vías públicas, incluyendo aceras, calzadas, plazas, así como algunas zonas ajardinadas muy integradas en los viales y varias áreas infantiles.