La sección juvenil del Coro Amici Musicae, conjunto residente del

Auditorio de Zaragoza dirigido por Vanesa García, se encargará de despedir las fiestas del Pilar 2022 entonando el tradicional 'Somos' de José Antonio Labordeta el próximo domingo 16 de octubre, en la plaza del Pilar, a las 22.00 horas.

El pianista, Óscar Carreras, y también arreglista de este conjunto coral que cuenta con más de 70 voces de jóvenes entre 16 y 26 años, ha adaptado la canción a una versión especial para banda moderna, violín, cuatro voces corales y solistas, que tendrá una duración de 3 minutos y 50 segundos.

«El arreglo está pensado para que crezca de forma progresiva. La introducción juega con la melodía original, interpretada al violín por Clara Morillo, y da entrada a la voz acompañada solo por el piano, para invitar a toda la plaza a cantar con nosotros. La voz solista se convertirá en un dúo y en la segunda estrofa romperá la banda con el coro a cuatro voces, que mecerá y contestará la melodía del popular himno. Poco a poco, la interacción con el coro será más potente y también la rearmonización de la pieza», ha explicado Carreras.

El arreglista ha apuntado que procura hacer el tratamiento de este tipo de adaptaciones «desde un respeto máximo al autor y a la obra, intentando actualizar su sonido a los tiempos que corren y eligiendo las mejores opciones, musicalmente hablando, para cada momento».

Al arreglo del 'Somos' de Labordeta se suman otros encargos que Carreras ya ha realizado, como la adaptación del también popular 'Himno de la Virgen del Pilar'.

Para Amici Musicae Juvenil es «muy emocionante» poder participar en un acto «tan importante» como el cierre de las Fiestas del Pilar, ha explicado la profesora de técnica vocal, Vanesa García.

«A pesar de ser un coro amateur, estamos alcanzando --ha comentado-- un nivel casi profesional, fruto de la energía, vitalidad y ganas de trabajar de los coralistas. Nos enorgullece pensar que, tras días tan importantes para la ciudad de Zaragoza, y después de dos años sin vivir las fiestas, seamos nosotros los encargados de compartir este momento con el resto de zaragozanos. Lo haremos de la manera que más nos gusta, cantando y disfrutando de un tema aragonés, tan nuestro y especial como es el 'Somos'», ha agregado.

Suma de esfuerzos con la escuela municipal de música

El conjunto instrumental que acompañará al coro Amici Musicae Juvenil en la interpretación de la canción de Labordeta será The Goodband, procedente del departamento de Música Moderna de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza.

Está compuesto por Julia García, al bajo; Diego Latorre y Yeray Palasí, a las guitarras; Jorge Sánchez, a la batería; y Óscar Carreras, al piano, dirección y arreglos.

El crecimiento del coro y sus posibilidades vocales y de repertorio ha llevado a Amici Musicae Juvenil a sumar fuerzas con la escuela de música para vincularse a este conjunto instrumental, formado también por jóvenes, que ejercerá de banda de acompañamiento en los ensayos y conciertos del coro para las piezas de corte más moderno.

Próximos conciertos

Los coralistas de Amici Musicae Juvenil están inmersos en la preparación de varias citas musicales. Acaban de regresar de Barcelona, donde han compartido el escenario del Conservatorio Municipal de Barcelona con el Coro Jove de L'Arc, y tras la interpretación del 'Somos' como colofón de las Fiestas del Pilar centrarán sus esfuerzos en preparar su próximo concierto, previsto el 24 noviembre en la iglesia de San Pablo de Zaragoza.

Lo han llamado 'Un viaje a través de la música', ya que harán un recorrido por diferentes estilos musicales: desde canción antigua y polifonía hasta los temas más representativos de bandas sonoras y musicales.

Antes de que acabe el año, pisarán las tablas de la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, el 19 de diciembre, a las 19.30 horas, donde pondrán voz a la 'Misa de los Niños' de J. Rutter.

Se tratará de un concierto en el que se podrá escuchar a tres de las secciones de la familia Amici Musicae --infantil, juvenil y senior-- junto a voces solistas y la Orquesta Reino de Aragón.

La sección joven de una familia con más de 270 coralistas

La sección juvenil pertenece a la familia Amici Musicae, coro con más de 30 años de andadura que cuenta con más de 270 coralistas en activo, repartidos entre sus cuatro formaciones: iniciación, infantil, juvenil y senior.

Desde sus inicios ha estado ligado al Auditorio de Zaragoza,

donde en la actualidad es conjunto residente. Amici Musicae Juvenil está capitaneado desde septiembre de 2019 por la soprano y profesora de técnica vocal Vanesa García, cuenta con más de 15 años de experiencia sobre las tablas y es considerada una de las formaciones más destacadas de Aragón en su modalidad.

El conjunto ha sido protagonista de ciclos de música sacra, ha colaborado con orquestas como la Joven Orquesta de Bandas Sonoras (JOBS) y con formaciones corales de la talla del internacional Chicago Children's Choir, y ha intervenido junto al coro Amici Musicae Senior en producciones operísticas como 'Carmen', 'La Bohème' o 'La Flauta Mágica'.

En su repertorio cuenta con variedad de piezas, tanto 'a capela' como instrumentales, que abarcan multitud de estilos, desde aquellas que tienen un corte clásico coral hasta arreglos de obras cumbre de musicales.

La incorporación de Óscar Carreras al coro como músico y arreglista y de la banda instrumental ha permitido integrar en el repertorio versiones de temas tan conocidos como 'September', de Earth, Wind & Fire; 'Me maten', de C. Tangana; 'Lágrimas negras', de Bebo Valdes; 'Call Me Maybe', de Carly Rae Jepsen o 'Hallelujah', de Cohen, que conviven en los programas de conciertos con Rossini, Webber, Pergolesi o Mancini.