Vaquero (PP) lamenta el "conformismo" del Gobierno de Lambán con las ayudas a empresas contra la despoblación

La portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha lamentado que las ayudas al funcionamiento para empresas de zonas despobladas anunciadas este jueves por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, «llegan tarde» y también ha arremetido contra el «conformismo» del Ejecutivo aragonés, que preside, Javier Lambán.

Vaquero ha recordado que estas ayudas ya figuraban en una disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año y siguen sin ponerse en marcha, lo que ha supuesto «la pérdida de un año de impulso» para el tejido empresarial turolense.

Ha señalado que «frente a la satisfacción que muestra el Gobierno de Lambán, el PP está profundamente insatisfecho, porque llegan tarde, porque no sabemos cuándo se van a aplicar y porque hay una gran falta de concreción en el anuncio realizado ayer. Todo parece un anuncio más de Sánchez, ante un momento de ahogo político, con lo que queda claro que vuelve a utilizar a los turolenses».

En contraposición, ha expuesto que la postura del PP es «mucho más cercana a los empresarios turolenses, que han manifestado sus dudas, que al conformismo del Gobierno de Lambán».

La portavoz popular del PP en las Cortes ha cuestionado que no se llegue hasta el 20 por ciento de bonificación para el conjunto de las empresas, así como no que no se haya concretado qué va a pasar con los trabajadores autónomos y esa limitación para municipios de menos de 1.000 habitantes.

Hasta 9.000 empresas podrían

«Hablan de que llegará a 219 municipios, pero el volumen de las empresas no está ahí, así se van a poder beneficiar en torno a 2.000 empresas frente a las más de 9.000 que podrían ser susceptibles de su aplicación», ha calculado.

Por ello, Vaquero ha calificado de «incomprensible» el «conformismo del Gobierno de Lambán», cuando los gobiernos de Castilla-La Mancha y Castilla y León ya han señalado la «insuficiencia» del anuncio de Sánchez.

Por eso, "volvemos a tender la mano a Lambán para que sea más ambicioso, para que estas ayudas se hagan extensibles a las comarcas limítrofes de Aranda, Daroca, Belchite y Ribera Baja del Ebro, algo que Europa permite y que se aprobó en estas Cortes en mayo de 2021 a

iniciativa del Partido Popular".

Tajante ha incidido en que la bonificación «debe llegar al 20 por ciento en todos los casos», y es, en eso, en lo que «debe trabajar» el Gobierno de Lambán antes del próximo martes, cuando se lleve al Consejo de Ministros.

«No pueden resignarse a este anuncio de Sánchez que llega tarde y de forma inconcreta», ha señalado la portavoz del PP en las Cortes de Aragón quien ha recordado la obligación del Gobierno para con la sociedad civil turolense, impulsora de esta iniciativa junto con el conjunto de las fuerzas políticas.