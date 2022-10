La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha pedido a la Junta de Andalucía una subida del complemento anual de las pensiones no contributivas en 2023, de forma que la cuantía pase de los 148,81 actuales a 298 euros.

La FOAM ha explicado a través de un comunicado que de las comunidades que tienen establecido el complemento para «aliviar la carga» de las personas que reciben pensiones no contributivas, Andalucía es la que posee la menor cuantía, que se cobra en un solo pago anual.

La Federación ha indicado que frente a los 148,81 euros de Andalucía, el complemento en el País Vasco se sitúa en 4.811 euros, 2.772 en Navarra, 1.900 en la Comunidad Valenciana, 1.760 en Cataluña, 404 en Aragón, 235 en Extremadura y 220 euros en Galicia.

Asimismo, las organizaciones de mayores han advertido que los 93.673 andaluces beneficiarios de pensiones no contributivas de la Seguridad Social, que cobran de media 497,71 euros mensuales, y que son generalmente «las más bajas del sistema» cobrarán 31,85 euros mensuales menos por paga a partir de enero de 2023.

«Ello es así porque las pensiones no contributivas como el resto serán revalorizadas a partir de enero un 8,5%, para actualizarla con el IPC medio de 2022 pero su cuantía será inferior a la actual porque el próximo 31 de diciembre vencerá el acuerdo firmado el pasado mes de junio por el Ejecutivo para aumentar un 15% su importe hasta fin de año», han explicado desde la FOAM.

En esta línea, han precisado que «al caducar este plazo las prestaciones volverán a nivel previo a este acuerdo que estaban en 423,05? mensuales por lo que perderán un 6,4%», es decir, «pasará de los 497,71 euros que se cobra actualmente hasta los 465,86 euros mensuales por paga lo que supone una pérdida de 31,85 en cada paga».

La Federación ha señalado que la cuantía de las pensiones no contributivas es baja porque «el derecho a percibirla no se genera a partir de aportaciones sino que es un reconocimiento a situaciones económicas apuradas, prácticamente son un subsidio». «Según la Seguridad Social más del 96% de las pensiones no contributivas son nacionales españoles con un predominio de las mujeres», ha apostillado.

Por último, la FOAM ha puesto de relieve que el 66,4% del total el perfil del pensionista de jubilación no contributiva «es predeterminadamente el de una mujer española casada con una edad comprendida entre los 70 y los 79 años y que convive en una unidad familiar formada por dos o tres miembros».