La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedirá al PP cuando tenga mayoría parlamentaria suficiente que derogue la «espantosa» de Memoria Democrática.

Así lo ha expuesto en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, donde la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, le ha pedido que declare Bien de Interés Cultural (BIC) el Valle de los Caídos. «Cuando uno calla, cuando uno omite su deber, al final se hace cómplice de los que quieren atacar las libertades y dividir a los españoles», ha manifestado Monasterio.

Ayuso ha trasladado que entiende que haya muchas personas que se pregunten por el futuro del Valle de los Caídos «teniendo en cuenta que está señalado por la llamada Ley de Memoria Democrática que es falsa, sectaria y autoritaria desde su título y que se ha pactado para blanquear al entorno de ETA, quien dice vamos a poner en jaque el relato de una Transición ejemplar».

«Por nuestra parte, la Comunidad de Madrid no tiene responsabilidad en el Valle puesto que pertenece a Patrimonio Nacional, quien en principio debería protegerlo. En caso de que esto no fuera así, y se actuara sobre el conjunto escultórico, arquitectónico, la cruz incluida, la Comunidad informaría inmediatamente de las medidas a adoptar», ha dicho al tiempo, que ha sostenido que para hacerlo no necesitarían los «votos» de Vox.

Mientras, ha defendido que, dentro de sus competencias, «tratarán con el máximo respeto y atención a las familias de todas las víctimas allí enterradas y en cualquier rincón» de la región.

A su parecer, «modificar el Valle solo sería entendible si buscase tratar a todas las víctimas por igual y cerrar heridas aunque el conjunto de los ciudadanos no entienden a qué viene todo esto ahora porque solo había alguien tan interesado como (Pedro) Sánchez en la construcción de una memoria común como política de Estado y era Franco».

Ayuso ha señalado que todos los españoles fueron «víctimas de una guerra que pudo evitarse, donde solo hubo exterminio entre compatriotas, hermanos y amigos». «Estoy absolutamente en contra de vivir de las rentas de la guerra y de la dictadura y de caer en las trampas de Sánchez que es rellenar titulares para eclipsar el desastre de su gestión, la erosión de las instituciones», ha lanzado.