PNV pide partidas y dotaciones "suficientes" en los PGE para Euskadi: "No es mercadeo ni chalaneo"

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha urgido al PSOE y PP a renovar ya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha advertido de que «es muy grave el ridículo que están haciendo en Europa». En todo caso, ha insistido en que los jeltzales están fuera de esta negociación. «Que se arreglen ellos», ha indicado.

Además, ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez voluntad política para llegar al cierre de las transferencias pendientes y, tras desvincularlas de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha reclamado que en las cuentas haya partidas y dotaciones «suficientes» para Euskadi. «No es mercadeo ni chalaneo», ha defendido.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Atutxa ha sido preguntada por dónde se sitúa el PNV en la negociación entre el PSOE y el PP en torno a la renovación del CGPJ, a lo que ha respondido: «Tan fuera como llevamos estos cuatro años».

«Que se arreglen ellos. Es verdad que tampoco están pidiendo sopitas a nadie, pero esto lo han organizado ellos. A este desastre nos han abocado ellos, especialmente el PP. Por lo tanto, como primeras fuerzas del Estado, se lo tienen que comer ellos», ha insistido.

La dirigente jeltzale ha afirmado que «urge ya que lo hagan». «La escena de ayer de los dos dirigentes del tema del PSOE y del PP, diciéndonos que ahora van a hacer un esfuerzo, que esperan que llegue a buen término esto, pero que va a ser largo, no sé a que nos aboca», ha manifestado.

A su juicio, «el ridículo, incluso en Europa, que están haciendo es muy grave y creo que esto también le puede reportar un punto negativo a Sánchez en Europa», donde «se está trabajando concienzudamente una figura de gran estadista».

También espera que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo «pueda incidir algo más de lo que ha demostrado hasta ahora» para que «esto se resuelva, porque es muy grave». También ha criticado «el pequeño teatrillo de (Carlos) Lesmes dimitiendo ahora, cuando podía haberlo hecho hace cuatro años también», ha apuntado.

Competencias

Itxaso Atutxa ha explicado, además, que no hay «ninguna novedad» sobre las transferencias pendientes de traspasar a Euskadi y ha advertido de que, independientemente de que ahora se estén negociando los Presupuestos, «esto es algo fundamental para este país».

«No podemos entrar en esas ñoñerías de si son importantes o no las transferencias que quedan, si la ciudadanía realmente está concernida sobre esa importancia. ¿Cómo no va a estarlo?, estamos hablando de cumplimiento de una Ley, con un calendario que ellos mismos propusieron y que nosotros aceptamos», ha recordado.

Tras asegurar que han aceptado «excusas» que se han dado para los retrasos, entre ellas alguna «justificada» como la de la pandemia, ha reclamado «voluntad política para llegar al cierre concretado entre las dos partes de las transferencias que quedan» porque solo hay por delante un año de legislatura estatal. Por ello, no se ha mostrado «muy optimista».

No obstante, ha afirmado que el PNV «se va a seguir empeñado» en ello y el Gobierno de Pedro Sánchez «tiene que cumplir su palabra porque este es un compromiso del Gobierno español que, además, por primera vez, puso negro sobre blanco que había un déficit con la Comunidad Autónoma del País Vasco respecto a las transferencias» que había impedido el cumplimiento del Estatuto durante 40 años.

«Por tanto, esto que ellos han hecho, que es un gesto loable, después no se ha traducido realmente en una eficiencia en el trabajo que han realizado», ha reprochado.

Sobre las declaraciones del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que ha calificado de «pataleta» la actitud del PNV, ha rechazado que lo sea, y ha respondido que «es una exigencia» sobre la que, según ha recordado, hay unanimidad en el Parlamento vasco.

También ha negado que sea una reivindicación que los jeltzales hagan unas veces sí y otras no, como «el guadiana», como también ha dicho Andueza. «La hacemos permanentemente desde hace 40 años. Que nos diga un solo momento en estos 40 años que el PNV no ha estado haciendo este esfuerzo de forma continua y continuada, como partido y desde nuestras responsabilidades del Gobierno», ha manifestado, para rechazar que hayan hecho «dejación de esa responsabilidad» alguna vez.

También se ha referido a las declaraciones de la vicelehandakari y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia, asegurando que se estaban dando avances en esta materia, para señalar que «igual están avanzando ellos para presentarnos algo muy trabajado».

Atutxa ha explicado que «cada vez que hay una de estas 'pataletas', como las llama Andueza, »que en realidad son peticiones expresas, que también se hacen en privado«, siempre se produce »alguna llamada«, pero en el sentido de que »se trabaja en ello«. En todo caso, ha afirmado que está convencida de que la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, »tiene todo preparado para poder reunirse en cuanto la llamen".

La presidenta del BBB ha dicho que ojalá esa llamada se produjera mañana mismo porque ya «son muchos años de trabajo muy minucioso por parte de técnicos del Gobierno Vasco». Por ello, cree que no vale que el PSOE haga comparaciones entre las transferencias realizadas con su Gobierno y el de Mariano Rajoy (PP), y le ha preguntado si «se va a avanzar en el autogobierno».

Pge

En esta línea, ha recordado que esa apuesta está plasmada en el acuerdo de Gobierno entre el PNV y el PSE-EE. En todo caso, ha manifestado que coincidirán en el tiempo las negociaciones de transferencias y las de los Presupuestos Generales del Estado, pero no están vinculadas, y las cuentas «hay que estudiarlas partida a partida».

«Aunque no tuviéramos un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado este año, que podría pasar, porque nosotros no tenemos un compromiso cerrado en ese sentido, seguiríamos en la misma posición de reivindicación de las transferencias pendientes», ha puntualizado.

En cuanto a los PGE, ha exigido que haya partidas y dotaciones «suficientes» para aquellas materias en las que el Estado todavía tiene competencias en Euskadi y también ha reclamado que «tengan reflejo» en las cuentas los compromisos adquiridos con el PNV. «Eso no es mercadeo ni chalaneo», ha afirmado.

Según ha explicado, «todo se retrasa mucho con este Gobierno» y existe «un chalaneo» entre ministerios. No obstante, ha asegurado que su partido está «más por construir que por romper nada», en alusión a su relación con el Gobierno del Estado. «Además, rompe quien no cumple», ha advertido.

Itxaso Atutxa ha asegurado que ellos han cumplido y han sido «terriblemente leales con este Gobierno desde el principio», cuando facilitaron la investidura de Pedro Sánchez y este suscribió un pacto con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar.

También ha indicado que han demostrado su «lealtad, semana tras semana, votando decretos en los que (el Ejecutivo) metían absolutamente todo lo que pillaban». «Están gobernando por decreto», ha remarcado, poniéndoles en la «encrucijada» de que, si los rechazaban, no apoyaban cuestiones sociales o advirtiéndoles de que, si no, la alternativa era PP y Vox.

«Ponerte todo el día en esa encrucijada no es una forma de hacer política constructiva. Se olvidan de trabajar con aquellos grupos que le damos apoyo. No puede ser todo un trágala y no vamos a admitirlo», ha avisado.

Atutxa también ha dicho que desconoce cuándo se va a producir la reunión pendiente entre Andoni Ortuzar y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tras reconocer que se habló de la posibilidad de que el encuentro se desarrollase cuando Feijóo visite Álava a finales de octubre, ha precisado que «no hay nada cerrado».