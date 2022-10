Bilbao acogerá el estreno en el Estado de nueve largometrajes en el Ziff-Zinebi First Film

Bilbao acogerá el estreno en el Estado de nueve largometrajes 'opera prima', procedentes de 14 países, que competirán en la Sección Oficial del Concurso Internacional ZIFF-Zinebi First Film, que llega a su séptima edición este año dentro del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Bilbao, organizados del certamen, estos nueve largometrajes seleccionados proceden de Ucrania, Francia, Alemania, Rumanía, Portugal, Serbia, Croacia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Irán, Japón y Colombia y seis de los nueve están dirigidos por mujeres.

Todos ellos competirán por el Gran Premio ZIFF, el de mayor cuantía de todo el palmarés de Zinebi (12.000 euros), y por el Premio del Jurado Joven (UPV/EHU), que otorgará un jurado compuesto por estudiantes de cine y audiovisuales de universidades y centros de estudios de Euskadi (dotado con 2.000 euros).

Entre ellas, se encuentra 'Anhell69' (2022) del director colombiano Theo Montoya, que se estrenó en la Semana Internacional de la Crítica de Venecia, donde obtuvo una Mención Especial del Jurado, el premio Verona Film Club a la película más innovadora y el Mario Serandrei-Hotel Saturnia a la mejor contribución técnica. Zinebi acogerá su estreno en el Estado en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón - FICX.

También se podrá ver 'Death of a city / A morte de uma cidade'(Portugal), de Jo*o Rosas, que se estrenó mundialmente hace dos días en Doclisboa 2022.

A ellas se sumará 'Have you seen this woman?' (Serbia-Croacia) de Dusan Zoric y Matija Gluscevic, una película de ficción experimental sobre la identidad, y el documental 'How to save a dead friend' (Suecia-Noruega-Francia-Alemania) de Marusya Syroechkovskaya.

Además, llegarán al festival bilbaíno 'Like a fish on the moon' (Irán) de Dornaz Hajiha, seleccionada para la pasada edición del Festival de Cine de Karlovy Vary, 'My small land' (Japón-Francia) de Emma Kawawada, y 'Nuestra película' (Colombia-Francia) de Diana Bustamante, que será estrenada mundialmente en DOC NYC (EE.UU.) antes de llegar a Zinebi para su estreno europeo.

'Outside' (Ucrania-Dinamarca-Países Bajos) de Olha Zhurba, presentado en la pasada edición del festival especializado en documentales CPH:DOX de Copenhague, y 'Waters of pastaza' (Portugal) de Inês T. Alves, estrenada en la pasada Berlinale, son otras de las película seleccionadas.

El jurado internacional de esta sección de Zinebi 64 estará compuesto por la artista y cineasta serbia Marta Popivoda, el director de la revista Cinemanía, Carlos Marañón, y la programadora, profesora universitaria y escritora francesa Nicole Brenez.