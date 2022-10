El Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha aprobado por unanimidad, tras la petición de su Consejo Social y Estudiantil, acudir a los tribunales para presentar un requerimiento previo a un recurso contencioso-administrativo para intentar frenar la creación de la facultad de Medicina de la UA, tal y como pretende el Consell.

Así lo ha confirmado el vicerrector de profesorado de la UMH y profesor en Derecho, José Carlos Espigares, quien, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que la institución académica considera «procedente y razonable» esta decisión, cuyo objetivo es que la Generalitat «reconsidere» su posición.

«No hay que hacer un drama de esta situación, debe ser normal que quién se considere con derecho, acuda a los tribunales para buscar amparo, si se entiende que no se ha respetado el procedimiento administrativo para implantar un nuevo Grado y la decisión no está suficientemente fundamentada. En ese caso, deben ser los tribunales con normalidad y tranquilidad los que determinen si está ajustado a la Ley, y si es o no arbitrario», sostiene.

Sobre la fundamentación del recurso, Espigares ha detallado que se basa en la «duplicidad» de los costes que supone una nueva titularidad de Medicina, puesto que se tratan de unos estudios «muy costosos» que requieren «muchos recursos» y eso «afectará a la renta y al bolsillo de los valencianos».

«La UMH siempre ha estado y seguirá estando en disposición de colaborar con la Generalitat y con la UA para la mejor formación de estudiantes en materia sanitaria, existen sinergias suficientes entre ambas Universidades para trabajar en esta dirección», ha agregado.

En la misma línea, ha expuesto que la decisión busca «garantizar la calidad de los estudios de Medicina» y que está fundamentada en la «idéntica línea» de los colectivos sociales y profesionales a nivel estatal, como pueden ser El Consejo General de Médicos, asociaciones de científicos, la Confederación Estatal de Médicos y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, entre otros.

"cuello de botella" en plazas mir

«Existe una opinión común. Entre 2011 y 2021 se ha pasado de cuatro mil estudiantes a nueve mil, supone un aumento del 174%. El problema está en las plazas MIR, el propio informe de la Generalitat hablaba ya del cuello de botella que se crea en las plazas especializadas, hay este año 19.000 solicitudes para unas 8.500 plazas MIR», ha añadido.

Por último, ha insistido en que «lo que todos deseamos es que los pacientes tengan la mejor atención y que los estudiantes no se vayan al extranjero por no poder optar a plazas MIR».