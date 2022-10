La Generalitat, a través de la Conselleria de agricultura, Emergencia Climática y Transición Ecológica, destina 34 millones de euros para reformar la depuradora de Pinedo con el fin de adecuarla a los requisitos que una instalación así debe cumplir en la actualidad y reducir las molestias que ocasiona a los vecinos de sus entorno.

Las obras de remodelación de esta planta ubicada en el término municipal de València, presentadas coincidiendo con su licitación y dos semanas después de que el Consell aprobara su contratación, contemplan medidas medioambientales, de optimización, acondicionamiento, fiabilidad y eficiencia energética.

La intervención, que se desarrollarán durante dos años a partir de la adjudicación de la obra, pretende mejorar la eficiencia de los procesos de la instalación. Así, se incluyen actuaciones para renovar los equipos por otros más eficientes y poder reducir el consumo eléctrico hasta un 30% y actualizar el sistema informático de automatización y control de la depuradora.

Además, se busca mejorar la calidad del agua vertida, así como reducir los olores en cerca de un 90% y los ruidos por debajo del límite que establece la ordenanza municipal de la capital valenciana para una instalación industrial como esta.

Igualmente, se persigue la protección del litoral y se contempla una actuación urbanística alrededor de la planta para lograr su integración paisajística a través de una zona de transición entre la depuradora y la huerta mediante zonas ajardinadas y limitación de la altura de los edificios.

La consellera de Agricultura, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà; el alcalde de la ciudad, Joan Ribó; y el gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), Juan Ángel Conca, han dado a conocer la actuación prevista en la estación depuradora de Pinedo y han visitado el recinto.

La inversión programada destina 22 millones para las mejoras ambientales --13 para incrementar la calidad del agua y para reducir ruidos y olores--, 10 millones en materia de optimización y 2 más para incrementar la eficiencia energética.

Mollà ha destacado que la de Pinedo es «la depuradora más grande» de la Comunitat Valenciana y ha asegurado que no puede estar en peores condiciones que otras de menor tamaño en las que «ya se han aplicado» nuevas «técnicas y medidas» para mejorar el funcionamiento, la eficiencia y disminuir molestias.

«No puede ser la depuradora más importante del siglo pasado», ha dicho, al tiempo que ha defendido la apuesta hecha para actuar sobre la tecnología, la calidad del agua, la reutilización, los vertidos y la eficiencia energética«. En este punto, ha abogado por la »autosuficiencia« y ha avanzado que en un futuro se podrían »generar sinergias" con los vecinos para la producción y el consumo de energía.

La responsable autonómica ha señalado que la reforma «no es una hipótesis» sino «un proyecto pensado» en el que se ha estado trabajando «dos años», buscando también los recursos adecuados. Así, ha subrayado que el plan previsto, encaminado a lograr una «depuradora de nueva generación», se ha planteado en coordinación con los vecinos. Estos ha protestado a la llegada de Ribó y Mollà al son de 'Bienvenido Mr. Marshall' por las molestias que genera la depuradora.

La consellera ha insistido en que la remodelación incorpora las propuestas vecinales y ha dicho que «ha pasado por todos los filtros ambientales y jurídicos» con el fin de «hacerse realidad». «Sacar a licitación las obras es un camino de no retorno», ha afirmado Mollà, que ha expuesto que la actuación supondrá un «antes» y un «después» en la actividad e historia de la depuradora de Pinedo.

"punto y final"

«Esa historia no la podemos reescribir ahora nosotros. Lo que podemos hacer es poner el punto y final. Eso es lo que pretendemos hacer con hechos, con esta licitación que comporta unas obras concretas y una adjudicación de recursos concreta», ha plateado.

La consellera se ha referido así a la sentencia del TSJCV que en 2017 ordenó el cierre de la fase III de Pinedo, un fallo que dos años después fue declarado «imposible de ejecutar» por los perjuicios ambientales que podría ocasionar la clausura de la infraestructura, que da servició a 1,8 millones de habitantes de 17 municipios --800.000 de València y el resto de poblaciones del área metropolitana--.

Asimismo, ha aludido al 'caso Emarsa' y ha apuntado que «agujero en Pinedo es casi igual que lo que cuesta obra» de reforma. «La historia ha existido con gestores que no se preocuparon por estar a la altura de los objetivos de la depuradora sino por otros que llevaron a una situación muy complicada. Es necesario reescribir esa historia », ha comentado, a la vez que ha dicho que la reforma pone «punto y final».

Las obras se harán, según Mollà y Conca, sin parar la actividad. «Todo el sistema será reformado al mismo tiempo que se está trabajando», ha detallado el gerente de la EPSAR, que ha avanzado que zonas en las que los tratamientos se hacen en abierto se cerrarán con la reforma mediante una especie de cúpulas.

A estas medidas y a las dirigidas a bajar el gasto energético y ganar en eficiencia se suman, como también ha expuesto Ribó, la reubicación de la zona por la que acceden los camiones de lodos, para alejarla de los vecinos y así minimizar también ruidos y olores. Conca ha valorado el «gran esfuerzo» de la conselleria para impulsar la reforma, un «proyecto muy complicado».

Joan Ribó ha destacado el aval técnico que garantiza a los vecinos --ha recordado las molestias para Pinedo y La Punta-- el cumplimiento de la normativa de olores y ruidos« y que »asegura las condiciones óptimas de vertido«. »Esta gran inversión demuestra el compromiso para curar unas heridas profundas. Arreglamos un problema histórico", ha señalado.

"de la mano"

Mollà ha explicado que se ha comprometido a reunirse con los vecinos de Pinedo y ha dicho que «han vivido una historia» que no debían por haber tenido «gobiernos municipales y autonómicos que no solucionaban problemas» sino que los «causaban». Ha repetido que se pone «punto y final» a eso con obras y recursos «concretas» y ha afirmado que ahora se trabaja «de la mano» de los vecinos y no «de espaldas o por encima» para escribir como antes una «historia fatídica».

Además, ha manifestado que se estudiarán con ellos las reformas y mejoras necesarias para sus viviendas y para «revitalizar el entorno» porque no se puede buscar una depuradora del siglo XXI y tener «un barrio deprimido».