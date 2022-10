El escritor Rafa Lahuerta y la actriz y directora teatral Magüi Mira han reivindicado que la cultura es «sanadora, necesaria, un derecho y una fuerza enorme». «Pertenece al ADN del ser humano», han asegurado.

Lahuerta y Mira han recibido --junto con la artista, galerista y feminista Pilar Dolz; la editorial referente Pre-Textos, el músico y folklorista Fermín Pardo, el «pintor incómodo» Antoni Miro y la fotoreportera alicantina de prestigio internacional Cristina de Middel-- las Distinciones al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana con motivo del 9 d'Octubre.

El escritor Rafa Lahuerta, en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto de entrega de las distinciones, se ha mostrado «muy agradecido» por el reconocimiento y ha bromeado: «Por guapo no creo que me lo den, me imagino que será por el libro», ha apuntado en relación a 'Noruega', que se ha convertido en el libro en valenciano más vendido en décadas.

Preguntado por si tiene previsto escribir una nueva novela, ha afirmado «se verá con el tiempo» porque «un nuevo libro son cosas que vendrán o no vendrán». «Estoy tranquilo con lo que hago con mi vida, sigo escribiendo y trabajando, y ya veremos si suena la flauta», ha añadido.

La actriz y directora teatral Magüi Mira ha asegurado que ha sido una «enorme sorpresa» recibir la Distinción al Mérito Cultural de la Generalitat y se ha mostrado «muy abrumada, honrada y feliz». «València es mi tierra, mi ciudad», ha manifestado.

Asimismo, ha resaltado que está «la cultura es sanadora, necesaria, un derecho y una fuerza enorme». «A mis 78 años sigo trabajando para la cultura, especialmente para la de mi tierra y eso es muy muy importante», ha celebrado.

«La cultura nos tiene que poner en valor, pertenece al ADN del ser humano, y cuando nos pusimos de pie y fuimos homo sapiens, eso se hizo por imaginación, cultura, necesidad de comunicarnos, de establecer contacto, sinergias en común», ha defendido, al tiempo que ha reiterado que la cultura «es un derecho» y, por eso, «es importantísimo afianzarla».