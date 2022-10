Un pregón a ritmo de jota inicia unas Fiestas del Pilar que se esperan masivas tras recuperar la normalidad.

Un pregón a ritmo de jota ha dado inicio a las Fiestas del Pilar de Zaragoza de 2022, que se van a celebrar hasta el domingo, 16 de octubre, y que se esperan multitudinarias al ser las primeras tras la pandemia y celebrarse con normalidad.

La jota 'S'ha feito de nuei' ha abierto las intervenciones de los joteros Sara Moreno, Sara Caballero, Diego de Pablo y José Miguel Pamplona, que han sido recibidos con calor por el público concentrado en una plaza del Pilar abarrotada.

Han leído un texto del zaragozano José Luis Melero, escritor, bibliófilo y divulgador de la cultura aragonesa, con el que se ha expresado el apoyo a la candidatura para que la UNESCO declare la Jota como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La joven bailadora Sara Moreno, de 15 años, ha sido la primera en intervenir: «Dejad que me presente, soy la jota aragonesa y llevo acompañándoos toda la vida, siglos a vuestro lado; soy por tanto muy mayor, pero gozo de excelente salud y me encuentro cada día más joven».

Los cuatro joteros se han ido alternado en el uso de la palabra. La segunda en intervenir ha sido Sara Caballero, bailadora desde los 3 años, creó la Asociación Jotéate, responsable del flashmob jotero que año tras año reúne a cientos de personas en la plaza del Pilar.

Le han seguido Diego de Pablo, de 12 años, cantador de jota, y José Miguel Pamplona, de 70, fundador de la escuela y el ballet folclórico 'Baluarte Aragonés' de 1977, de la que es director y coreógrafo.

Antigüedad

Los pregoneros han aludido a la antigüedad de esta manifestación folclórica. «Me cantaron y bailaron ya vuestras abuelas y bisabuelas, y también vuestros tatarabuelos y los tatarabuelos de éstos, me hicieron sonar los mejores rondallistas de muchas generaciones y me sentí tan querida en esta tierra que decidí que ya nunca me movería de aquí».

Asimismo, los joteros se han referido a la popularidad de esta manifestación cultural en todo el territorio aragonés, «desde las montañas de Hecho y Ansó, desde el último rincón del Pirineo, hasta los pueblos más al sur de nuestro querido Teruel»; haciendo especial énfasis en la capital aragonesa, «donde tanto cariño me habéis dado siempre y donde decidisteis bailarme veloz y enérgicamente, con frenético desparpajo».

Seña de identidad

«Me siento por ello parte indisociable de esta bendita y milenaria tierra aragonesa y sé muy bien que soy una de vuestras más características señas de identidad».

«Me hace muy feliz que me queráis todos, porque de todos soy, en todos los tiempos y bajo todos los regímenes, sin colores ni banderías». También han aludido a la vinculación de la jota con el pueblo aragonés humilde y trabajador, que ha recurrido a esta expresión folclórica para cantar al amor y a la amistad, a la paz, a la libertad y a la igualdad. «Y para expresar ese humor tan vuestro, tan somarda y peculiar».

Además, los pregoneros han recordado la candidatura de la Jota a ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. «Sería muy hermoso que lo consiguiéramos».

Es el momento

El alcalde, Jorge Azcón, ha intervenido antes de los pregoneros. «Hoy es el momento, por fin, después de dos años vuelven las Fiestas del Pilar», que deben servir «para que nuestra ciudad suene en todo el mundo» porque en ella hay «gente estupenda que sabe divertirse, estar en calle».

«Vamos a disfrutar como nunca» y «a respetarnos. »Vamos a demostrar al mundo entero que Zaragoza es la mejor ciudad de mundo y las fiesta del pilar son las mejores", ha pronunciado Azcón.

Por su parte, la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, ha manifestado que dos años después, «volvemos a llenar las plazas y las calles de color, de fiestas, de alegría» y ha pedido, para estos días, «ser ejemplo» de ciudad abierta, diversa, respetuosa y «los más acogedores de España».

Con un «Viva la Virgen del Pilar y Viva Zaragoza», han finalizado sus discursos el alcalde y la vicealcaldesa de la ciudad.

El acto ha finalizado con el 'Canto a la Libertad', de José Antonio Labordeta, el lanzamiento del cohete anunciador y fuegos artificiales.