El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha manifestado este viernes su «absoluta satisfacción» con el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, que supone «el compromiso cumplido, por tercer año consecutivo», de ajustar la inversión en Andalucía a su porcentaje de población respecto a España, «y ahora incluso más», de modo que éste es «el mejor presupuesto que ha tenido Andalucía en su historia».

En rueda de prensa en Córdoba, donde ha clausurado una reunión de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Espadas ha recordado que en «ninguno de los siete años durante los que gobernó» el popular Mariano Rajoy en España se ajustaron los PGE al porcentaje de población de Andalucía, mientras que si que ha sido así «en los tres años que ha gobernado el Partido Socialista, y ahora incluso más».

De hecho, según ha insistido, «estos presupuestos para 2023 son los mejores presupuestos que ha presentado nunca un gobierno de España para la Comunidad Autónoma de Andalucía», y «además en el peor momento», lo cual «significa un doble esfuerzo», para «cumplir los compromisos económicos» del PSOE con Andalucía y también «con la historia, con esa deuda pendiente con Andalucía, en la que el PP dejó huellas para siempre», algo de lo que el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP) «parece no querer a acordarse».

La comparativa es evidente, a juicio de Espadas, ya que «en el último presupuesto del señor Rajoy para Andalucía el peso de las inversiones, el peso del compromiso de los PGE con Andalucía era del 14 por ciento, que parece que se nos ha olvidado», mientras que «el compromiso del Gobierno del Partido Socialista en este momento con Andalucía es del 17,3 por ciento», lo que hace que este sea «el mejor presupuesto que ha tenido Andalucía en su historia, y el que reconoce por tercer año consecutivo la población andaluza y el peso de Andalucía en el conjunto de España».

Por ello, Espadas considera que «esta vez no le quedaran dudas al señor Moreno sobre el compromiso del Gobierno de España con Andalucía», y «se le caerá de una vez por todas ya de la boca la permanente frase de que el Gobierno de España ningune, que no se preocupa o que sacrifica Andalucía respecto a otros intereses», opinando el líder del PSOE andaluz que el proyecto de PGE para 2023 «hace que el Partido Popular hoy guarde un enorme silencio», lamentando Espadas que no hagan «valoraciones positivas», lo cual es «bastante injusto, porque a los ciudadanos hay que decirles la verdad siempre».

Por eso, «si reivindicamos al Gobierno de España cada día las cuestiones pendientes que tengan con Andalucía, hoy sería momento, al menos, de reconocerle que cumple con Andalucía y que cumple con unos presupuestos que tienen en cuenta a la población», lo cual no hacía el PP cuando gobernaba en España.

En cuanto a los datos del proyecto presupuestario, Espadas ha resaltado el «gasto social, que ha tenido un incremento importantísimo en los últimos tres años, en los dos de pandemia, en el actual» y en las cuentas para el año que viene, lo que se traduce en «un incremento del 35 por ciento» en ese capítulo y en "la serie histórica desde que gobierna el Partido Socialista, mientras que el anterior Gobierno del PP se dedicó a recortar el gasto social.

Esto implica que en Andalucía Moreno, gracias a los PGE del Gobierno de España, dispondrá de «más dinero para sanidad, más dinero para educación y más dinero para dependencia», aunque el presidente de la Junta de Andalucía no lo reconozca.

En cualquier caso, Espadas confía en que cuando Moreno «haga sus presupuestos en este mes y los presente, podrá decir que puede invertir más en sanidad, en educación y dependencia gracias a los Presupuestos del Estado y a fondos europeo que la Administración General del Estado va a gestionar a través de la Comunidad Autónoma andaluza y que, por tanto, va a dibujar en sus presupuestos».

"inversión récord"

Junto a ello Espadas ha destacado que el importe de la inversión de los PGE en Andalucía «vuelve a alcanzar un récord», creciendo un 7,6 por ciento respecto al presupuesto vigente y no solo destinadas a servicios públicos, sino con aportaciones extraordinarias a sectores industriales, que son «vitales para la comunidad, como el aeroespacial y el naval», lo que se traducirá en «más carga de trabajo para las factorías andaluzas» de Airbus y Navantia.

Espadas ha resaltado también las inversiones en infraestructuras viarias y ferroviarias andaluzas en los PGE de 2023, con avances en el cumplimiento de «asignaturas pendientes históricas» del Estado, como la alta velocidad en la zona oriental de la comunidad y los corredores Mediterráneo y Central, «que permiten la continuación de obras fundamentales en la alta velocidad a Almería o de Granada», cuyo nivel inversor son de «récord absoluto».

Los PGE de 2023 mantienen, además, el compromiso con Andalucía en materia laboral, según ha remarcado Espadas, toda vez que contemplan, «por tercer año consecutivo, un plan extraordinario de empleo dotado con 50 millones de euros», al margen de «incrementar la aportación a la comunidad en el Fondo de Compensación Interterritorial, las entregas a cuenta y contemplar medidas de ayuda y fiscales que benefician a las rentas bajas y medias, de manera que el impacto en la población andaluza es decisivo».

El secretario general del PSOE andaluz ha afirmado que los PGE para 2023 aumentan la financiación de Andalucía, y ha garantizado que «nuestra reivindicación del nuevo modelo de financiación autonómica siempre estará, para garantizar la suficiencia financiera de Andalucía y sus servicios públicos; pero hasta que se llegue a un acuerdo entre autonomías y Estado, el Gobierno de España cumple con Andalucía, con su población y con su financiación extraordinaria».

Para Espadas, el de 2023 «no es solo el presupuesto del mayor gasto, protección y justicia social, sino el de las grandes transformaciones en Andalucía, porque apuesta por la modernización del sector productivo, por el aprovechamiento de fondos europeos en digitalización y la apuesta tecnológica, por las energías renovables y por la sostenibilidad», siendo «motor de generación económica y de empleo, porque, más allá de los agoreros del PP y de Feijóo, España sigue creciendo, aunque Andalucía menos, y el empleo sigue creciendo y con más contratos indefinidos, gracias a medidas del Gobierno de España».

Interpalamentaria

Además del análisis de los nuevos PGE, el secretario general del PSOE andaluz ha explicado que en la Interparlamentaria se ha trabajado en diversos paneles y mesas de trabajo sobre asuntos de interés ciudadano, como los problemas de la inflación, las ayudas planteadas para las familias y el tejido económico o la sequía.

Sobre el impacto de la crisis hídrica, Espadas ha apostado por «buscar un gran consenso y pacto no sólo en la ejecución de infraestructuras, porque habrá que apretarse cinturón en los usos del agua con impacto social, familiar y económico».

Espadas ha señalado como tema de debate en este encuentro el modelo socialista de gobierno de Andalucía y de oposición «constructiva y contundente a nivel autonómico», frente a un Gobierno del PP que «usa la propaganda y sus rebajas fiscales populistas y desatiende los problemas diarios de la comunidad y el apoyo a los ayuntamientos, que son básicos para que funcione toda la cadena institucional».

También ha comparado al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que «toma medidas y decide ayudas» para la gente, con un Gobierno andaluz «encantado de conocerse, que cree que la economía se reactiva por fichar en Andalucía a empresas más pendientes de evadir impuestos que de desplegar proyectos de inversión para generar empleo y consolidación de la economía».