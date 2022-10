El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que «la sanidad aragonesa está infradotada económicamente en los Presupuestos y muy mal gestionada».

«Resulta irrebatible que la Consejería de Sanidad destinó buena parte de los recursos extraordinarios para hacer frente a la pandemia a pagar facturas que tenía pendientes del ejercicio anterior».

«Por no hablar de la opacidad, la falta de transparencia, la imposibilidad de verificar la trazabilidad de las partidas de gasto, la necesidad patente, que se ha vuelto a poner de manifiesto, de mejorar la eficacia, eficiencia y economía de los recursos públicos dedicados a la contratación pública y la falta de control en las ayudas públicas».

Morón ha reprochado a Sira Repollés que «llevan varios años sacando pecho de presentar los Presupuestos más expansivos de la historia y en especial los más elevados en sanidad, de haber hecho frente a la COVID 19 y haber salido más fuertes. Pues bien, ahora hemos descubierto su juego».

«Es decir, que casi la mitad del incremento del presupuesto del Salud en 2020 no se fue a paliar los gastos derivados de la pandemia, ni siquiera a reforzar el sistema sanitario frente a lo que podía estar por llegar. Se fue a pagar las facturas pendientes de 2019 de proveedores de bienes y servicios, que al no contar con partida presupuestaria, no se pudieron imputar al presupuesto anterior, facturas que se quedan en el cajón».

Morón se ha referido también a la intervención de la portavoz del Partido Popular. «Hemos escuchado a la portavoz del PP y su crítica feroz a la gestión de la consejera y el uso de la cuenta 413. Pero tanto el PP como el PSOE han usado y abusado ambos de esta cuenta. Unos y otros han contribuido a generar el déficit sanitario que hoy padecemos».

«Ninguno puede presumir de rigor a la hora de planificar los gastos. Ninguno debería presumir de buena gestión porque la realidad es que llevamos décadas con presupuestos para sanidad insuficientes, con infraestructuras sanitarias que no llegan, servicios sanitarios cada vez más degradados y profesionales sanitarios mal pagados, en situación laboral precaria, desoídos y agotados».

El portavoz de VOX ha resumido el fondo de la cuestión que ha destapado un informe de la Cámara de Cuentas. «En definitiva, 140 millones de euros cuya finalidad era atender los gastos extraordinarios provocados por la pandemia. Es decir, reforzar plantillas de profesionales sanitarios exhaustos, compra de suministros como test, EPI, material clínico, respiradores, medicamentos»

«Y resulta que el Gobierno de Aragón decidió destinarlos a tapar agujeros, algo que será legal pero que es de una moralidad muy alejada del concepto de moral que nuestro grupo defiende y practica, y también un comportamiento alejado de lo que esperan los ciudadanos de sus gobernantes».

«Tampoco podemos pasar por alto y debemos denunciar la opacidad, descontrol y falta de transparencia en la ejecución de los fondos que ha reinado en su departamento, tal y como refleja el informe de la cámara de cuentas, con un abuso o mal uso en la aplicación de la ley en la contratación de emergencia».

«Al final se demuestra lo que desde VOX le reprochábamos el año pasado en el debate de presupuestos: Que la sanidad aragonesa está infradotada económicamente en los Presupuestos y muy mal gestionada por su Consejería».