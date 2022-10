Junqueras (ERC) sostiene que a Aragón "le conviene que a Cataluña le vaya muy bien" y viceversa

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha manifestado, en Zaragoza, que puesto que las relaciones económicas entre su comunidad autónoma y la aragonesa son «tan estrechas» es evidente que a Aragón «le conviene que a Cataluña le vaya muy bien, del mismo modo que a Cataluña le conviene que Aragón le vaya lo mejor posible y seguro que lo mismo podemos expresar respecto a cualquiera de las economías de nuestro entorno».

Junqueras se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación y durante su intervención en el ciclo 'Aragón-Cataluña: relaciones históricas' del Foro ADEA, organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón.

«Las relaciones de cualquier comunidad humana, de cualquier territorio, de cualquier sociedad y de cualquier economía con todo su entorno deberían ser siempre las mejores posibles», ha esgrimido el líder de ERC, que, al tiempo, ha reconocido que en el caso de Aragón y Cataluña «no viven el mejor de sus momentos, pero el reto es cómo las mejoramos, no cómo nos limitamos a constatar que no siempre son buenas».

A su entender, «no es un problema político, sino de mala política, de electoralismo, de interpretar que una respuesta táctica es conveniente en el corto plazo, aunque sea contraproducente en el largo plazo».

Junqueras ha abogado por una mirada «más estratégica, más a largo plazo y menos cortoplacismo, más pensar en la economía en términos globales y menos en un resultado electoral concreto, pero no siempre es fácil».

Jjoo

Para el líder de ERC, «deberíamos siempre aprovechar las oportunidades de futuro, económicas, las oportunidades para ayudar aquellos territorios que más lo necesitan» y, «sin duda, los posibles Juegos de Invierno podrían ser una oportunidad bien planteados para ayudar a las comarcas pirenaicas, de montaña, que tienen dificultades para fijar su población, para su desarrollo económico, para la garantía de sus servicios sociales».

Por eso, ha añadido, «es una lástima que los razonamientos tácticos y de carácter exclusivamente electoralista impidan proyectos que, insisto, bien planteados, podrían ser tremendamente interesantes».

Sobre el fracaso de candidatura a los JJOO, también ha comentado que ha sido un error «que deberíamos intentar no repetir en el futuro», aunque «no se cuándo volveremos a tener una oportunidad como ésta».

No es cuestión de porcentajes

En otro orden de cosas, y al ser preguntado por la enseñanza en español en Cataluña, que ha de ser de un mínimo del 25 por ciento, según el Tribunal Supremo, ha considerado que el sistema educativo debe garantizar hablar cuantas más lenguas mejor «y lo mejor posible» y «eso no se garantiza con porcentajes».

Para Junqueras, el modelo educativo catalán sí lo garantiza porque sus estudiantes obtienen «mejores notas en Lengua Española en Selectividad que los de fuera» de Cataluña. «Plantear esta cuestión en porcentajes es ignorar que el objetivo es el pleno conocimiento de las lenguas que se estudian», ha sentenciado.

Ucrania

En cuanto a la situación económica que atraviesa el mundo por la guerra en Ucrania, tras hacer un repaso histórico, ha indicado que «si los vínculos entre la UE y Rusia hubiesen sido más fuertes quizás no estaríamos en este escenario».

«Ucrania tiene derecho a defenderse y los países no deberían abandonarla, pero hay que encontrar una salida sostenible en el tiempo», ha considerado.

Otros asuntos

En su intervención, Junqueras también ha tratado sobre los retos demográficos, económicos y educativos. Para el líder de ERC, es necesario utilizar la política monetaria como instrumento efectivo. «Tenemos la oportunidad de utilizar los fondos estructurales como una herramienta efectiva en la rebaja de costes», ha dicho.

En cuanto al pacto de rentas, ha indicado que deberían tener un papel importante las Administraciones públicas, «aunque no todas se encuentran en las mismas condiciones ante la crisis inflacionaria, algo que deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer un pacto de rentas, porque si no, nos encontramos ante una sociedad que no será capaz de afrontar los retos que tiene por delante».

En este sentido, el presidente de ADEA, Salvador Arenere, ha apuntado que el problema de los fondos europeos «radica en que una parte de la inversión la tiene que hacer la empresa y esta situación genera incertidumbre y si no hay nuevas inversiones difícilmente vamos a ser capaces de aprovechar los fondos».

Arenere ha incidido en la importancia que tienen las buenas relaciones entre ambas comunidades autónomas ya que «Aragón es el primer cliente de Cataluña y con ella hay unas relaciones comerciales excelentes». Cerca de 90.000 nacidos en Aragón viven allí, «además de ser nuestro primer destino turístico y de que un alto porcentaje de aragoneses tienen en la costa catalana su segunda vivienda».

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón puso en marcha el ciclo 'Aragón-Cataluña: relaciones históricas' con objeto de profundizar en la importancia de las relaciones comerciales y de convivencia entre Aragón y Cataluña y en ella participarán diversos representantes del panorama político catalán.

