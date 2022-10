Enrique López y Mercedes González condenan los actos machistas en el colegio mayor y piden depurar responsabilidades

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha rechazado y condenado los actos machistas ocurridos hace unos días en el colegio mayor Elías Ahúja y ha pedido que las autoridades universitarios depuren responsabilidades.

«Tengo rechazar y condenar estos hechos, que suponen una expresión del más reprochable y atávico machismo y apoyamos a las autoridades universitarias para que depuren todas las responsabilidades que tengan que tomar ante semejantes hechos», ha dicho tras asistir a la celebración de apertura del Año Judicial de Madrid.

Tras el mismo acto, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha recordado que ella fue en su época universitaria a un colegio femenino cercano a ese colegio mayor, al igual que sus compañeras, «y nunca había visto nada así».

«Ayer sentí tras ver el vídeo muchísima pena y rabia como mujer. Espero que no solo lo condenemos socialmente, sino que estas actitudes se atajen cuanto antes. Es absolutamente indignante que gente tan joven que viene a Madrid, a la ciudad de la tolerancia, a la ciudad de la empatía y convivencia, profiera gritos así que nos avergüenzan», ha manifestado a los medios.

González espera que estas actitudes machistas «sea las últimas y que la condena y la reacción social sea un ejemplo para aquellos partidos que niegan que el machismo existe». «Este es un ejemplo absoluto para que todos aprendamos la necesidad de la importancia de convivir y de crecer en valores de igualdad», ha dicho.

La representante del Gobierno de España en Madrid cree que el Elías Ahúja expulsará a todos los colegiados que han participado en estos actos machistas. «Espero que el Colegio tome medidas. La educación no cambia el mundo, pero sí a las personas que tienen que cambiar el mundo. A un colegio se va a convivir, a aprender, a educarse y esos valores estos chicos los han de tener más que interiorizados por su familia y escuela. Me produce una profunda repugnancia lo que ocurre. El colegio tiene que estar a la altura de estos hechos y gente tan joven no puede ser de esta manera», ha concluido.