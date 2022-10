El Festival de Sitges abre este jueves con 'Venus' una edición con 283 títulos

El 55 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico abrirá este jueves con la proyección de 'Venus', dirigida por Jaume Balagueró y protagonizada por Ester Expósito, en una edición con 283 obras cinematográficas, de las que 81 son cortometrajes y cuatro son series de televisión.

El certamen, que se celebrará hasta el 16 de octubre y tendrá entre sus homenajes el 40 aniversario de 'Tron', contará con 350 artistas invitados, de los que 158 pasarán por la alfombra roja, y la programación incluye películas de 40 mujeres directoras, ha informado el festival.

Entre los artistas internacionales que pasarán por el festival figuran el cineasta Dario Argento, la actriz Eva Green, el oscarizado director Michel Hazanavicius, el icónico Robert Englund, al actor Lee Jung-Jae --protagonista de 'El juego del calamar'--, los directores Edgar Wright y Quentin Dupieux, la actriz Berenice Bayo y el especialista en efectos especiales Colin Arthur, entre muchos otros.

De balagueró a guadagnino

El Festival de Sitges abrirá con la película 'Venus' y concluirá con 'Hasta los huesos: Bones and all', de Luca Guadagnino y protagonizada por Timothée Chalament, Chloë Sevigny y Mark Rylance.

La Sección Oficial Fantástico a competición ofrecerá una selección dispar de temáticas y estilos tras el triunfo de 'Lamb' el año pasado, y contará con títulos como 'Nightsiren', de Tereza Nvotová; 'The Knocking', de Max Seeck y Joonas Pajunen; 'Nos cérémonies', de Simon Rieth; 'Tropique', de Edouard Salier y 'Huesera', de Michelle Garza.

La sección a competición también tendrá 'Everything will be OK', de Rithy Panh; 'The Origin', de Andrew Cumming; 'Medusa Deluxe', de Thomas Hardiman; 'Sisu', de Jalmari Helander --que ya fue premiado en Sitges por 'Rare exports: un cuento gamberro de Navidad'-- y 'Emily', el debut de la actriz Frances O'Connor en la dirección sobre la vida de Emily Brönte.

La programación de cine español y catalán, además del filme inaugural, contará con películas como 'Cerdita', terror rural que supone el debut de la directora Carlota Pereda; 'La piedad', de Eduardo Casanova, y 'As bestas', un thriller de Rodrigo Sorogoyen que optó a seleccionar a España en los Oscar.

También tendrá el estreno mundial de 'Irati', de Paul Urkijo, el estreno europeo de 'Viejos', un film de terror dirigido por Raúl Cerezo y Fernando González Gómez y el debut en el largometraje de Luis Tinoco con 'La paradoja de Antares', que se verá en Sitges en premiere europea.

La edición 2022 del Festival de Sitges recuperará tras dos años la tradicional Zombie Walk, que se celebrará el 8 de octubre con Michel Hazanavicius como 'padrino'.