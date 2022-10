La consellera de Universidades de la Generalitat, Gemma Geis, ha asegurado que no puede continuar en su cargo en el Govern si no hay «complicidad en Madrid» entre los partidos que forman el Ejecutivo catalán, y ha exigido el cumplimiento del acuerdo de gobierno.

En una intervención este miércoles en la sesión de control al Govern en el Parlament y a un día de que comience la consulta a las bases de Junts sobre si deben seguir en el Govern, Geis ha sostenido que no se ve capaz de continuar desarrollando las labores de consellera si ERC y Junts no defienden con unidad y complicidad el sistema universitario catalán ante la Ley de Universidades (Losu).

«No podré hacer mi trabajo si la complicidad de Madrid no la trabajamos aquí, necesito la máxima complicidad en Madrid», ha insistido la consellera, que también ha defendido que en los próximos días se aprobará la Ley de Ciencia catalana, que ha calificado como ley de Estado.

Preguntada después por la diputada del PP Lorena Roldán por la neutralidad de las universidades, Geis ha sostenido que los centros no se han posicionado sobre la independencia sino en favor de derechos fundamentales y de la democracia, y ha cargado contra Roldán: «Usted no quiere neutralidad, lo que no quiere es que defendamos un país en democracia en el que las urnas no den miedo».

Roldán la ha acusado de alentar la violencia contra colectivos como 'S'ha Acabat!' después de que la consellera asegurara en un tuit que la asociación no le da miedo, ante lo que Geis ha replicado que lo aseguró después de que la entidad publicara una fotografía de un policía con una urna del 1-O: «Si 'S'ha Acabat!' da gracias a la violencia policial del 1-O, volveré a condenar la violencia del 1-O».